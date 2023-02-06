腳水腫｜中年胖漢血壓過200　身載40磅水份　奇妙袪水經歷展開

「身體水腫是因為體內濕氣重」，一直是中醫的說法，住在賓州的一名劇作家佩恩（Zach J. Payne）腿部嚴重水腫，群醫束手無策，直到一名醫生正確診斷出他是因為腎臟「鬧水災」，替他排水，救回一命。



佩恩投稿Medium表示，他有一天要開車去看預約好的減肥科醫生，坐上駕駛座，卻發現怎麼樣都踩不到踏板，他把座椅盡量往前調，肚子都卡到方向盤，還是踩不到踏板。他意識到，他的兩隻腿腫起來了。

住在賓州的一名劇作家佩恩（Zach J. Payne）腿部嚴重水腫，群醫束手無策，直到一名醫生正確診斷出他是因為腎臟「鬧水災」，替他排水，救回一命。（Instagram / @zachjpayne）

他去掛急診，護士幫他量血壓，血壓高得嚇人：240/110。過去幾個月，因為高血壓和肥胖，他一直在吃降血壓藥，同時配合減重科醫生積極減重，成效不錯。在減重之前，他每次要回2樓的住家，每走幾階樓梯就必須停下來休息，幾個月下來，他減了10幾公斤，爬樓梯還是會喘，但總算不必停下來，可以一口氣爬上2樓。

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接下來3個月，他看了很多醫生，每個醫生都被他的血壓嚇到，但比起血壓，他更擔心自己腫得很嚴重的腿，他已經幾乎不能走路，甚至有些天，他連移動都難。

有的醫生要他穿彈力褲，這麼做確實有點用，但很快又腫回來了。大部份醫生都說他們查不出原因，只能持續觀察。幾個月下來，「我的行動力從原來有點困難，到幾乎變成零。我沒辦法穿褲子，沒辦法穿鞋子，就連拖鞋都穿不進去，連抬起腿走進浴室都很困難，有好幾次我的膝蓋一點都沒辦法彎。」

醫生開的藥、建議他做的事，全都沒用。

直到有一天，他的初級健保醫生建議他去看一名在他那個小鎮上評價兩極的醫生，而且很快就幫忙約好3天後看診，這種速度在美國可說是神速了。

這名醫生一看到他，就說：「我可以看到你身上載了30～40磅（13～18公斤）的水。」

「我嚇壞了，我體內有相當於5大瓶牛奶多餘的水把我往下拉？這太瘋狂了。」佩恩說。

那位醫生對佩恩過重的體重和高血壓根本視而不見，他做的第一件事是處理佩恩體內泛濫成災的水。

他告訴佩恩：「如果你是我的住院病人，我可以在2天之內把你體內這些多餘的水排掉，但是，這樣的話，你必須使用導尿管，不然你要不斷跑廁所。」他沒有讓佩恩住院，但他決定檢梘佩恩的藥物清單。

佩恩吃很多藥，比很多人的藥加起來還多。結果那名醫生把他的藥幾乎刪個精光，給了他2種都是利尿的藥，然後要他一周後抽血檢查腎臟的狀況。「腎臟？我不知道腎臟是幹甚麼用的，我可以沒有腎臟，但我不能沒有腿。」佩恩心裏嘀咕。

當天晚上，佩恩根本無法睡覺，因為他每小時都在跑廁所小便。「不誇張，真的是每個小時，」他說。

吃了2天藥，他的兩隻腿已經明顯變小。大約一周，水腫大部份都消了，「每個人看到我都很驚訝，我感覺這是我3個月最舒服的時候。我可以輕鬆走路，可以一路走上樓梯不必休息。」

佩恩說，在這之前，他從來不知道，「水可以讓我浮起來，也可以殺了我。」

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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