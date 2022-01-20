昆凌克服卵巢多囊症迎第三胎 患者排卵障礙恐不育三類食物可預防

周杰倫與昆凌成婚至今已近七年，並育有一對可愛子女。適逢周三（19日）是周杰倫的43歲生日，他當日公開宣布妻子成功懷上第三胎，外界紛恭賀。喜訊背後，其實昆凌過去曾患上卵巢多囊症，有機會難以受孕，後經充足休息及調理，才迎來如今將一家五口的幸福生活。事實上卵巢多囊症並不算罕見，女士們在飲食及起居上應如何調節，才可以有效預防卵巢多囊症？

周杰倫公開再為人父好消息。（IG：@jaychou）

昆凌2016年曾患卵巢多囊症

周杰倫周三在社交平台宣布：「原本想說出生了再來公布，看來是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔」，帖文亦附上昆凌腹大便便的照片。

今年28歲的昆凌過去曾表示，自己原本打算在25歲前就生完三胎，沒想到2016年時卻發現患上卵巢多囊症，隨時影響受孕機會。

她當時透過自身經驗呼籲女性網友指，有時候女生會以為自己還年輕而忽略了身體健康，總是等到身體發生問題才去正視，她又呼籲女生要好好保護子宮和卵巢。

▼卵巢多囊症知多啲！（按圖👇👇👇）

相關新聞：子宮肌瘤｜油炸含糖4類地雷食物要戒口 高纖、低糖飲食有助減緩

周杰倫與昆凌成婚至今已近七年。（IG@hannah_quinlivan）

增不育、子宮內膜癌風險

正常女性的卵巢內會有包裹着卵細胞的卵泡生長，每次月經周期就會有一個卵泡成功發育，並在成熟時釋放卵子，完成排卵。卵巢多囊症的問題主要是卵巢有很多卵泡，卻沒有一個能排出卵子，導致月經相隔很久才來，這與女性荷爾蒙分泌失調有關，因促黃體激素、睪丸酮高於正常水平，常見症狀如下：

無排卵或不規則排卵：恐難以受孕

卵巢增大：可致腹痛

子宮内膜變厚：可增子宮內膜癌風險

體毛過多：可出現於臉部、胸前、腹部、乳房、拇指及腳趾

禿髮：頭頂和鬢角毛髮變稀疏

肥胖或超重

痤瘡



在大約10至20名女性中，就有1至2名患者，發病時機大多於20歲至30歲時始發。目前醫學上仍未能確認卵巢多囊症的成因，能確認的是如家人擁類似病歷會增加患病風險。而肥胖、運動不足的人亦會較易患上此病，因為為脂肪會影響荷爾蒙分泌，令身體無法正常排卵。

一般而言，卵巢多囊症可循兩個方向進行治療：

1. 控制體重：如上述提到，肥胖與卵巢多囊症有關，因此患者可嘗試節制飲食和做運動來減少身體的脂肪



2. 服藥：常用的藥物包括Metformin或Pioglitazone，此藥本身是一種能減低血糖的糖尿病藥，但因為能夠增強胰島素的敏感度，有助減低雄激素和卵巢多囊症的影響



▼卵巢多囊症飲食建議：（按圖👇👇👇）

+ 5

相關新聞：經痛｜頭痛肚屙2水果助止瀉 止痛藥無效或子宮內膜異位恐致不孕

三多吃兩少吃控制飲食

在控制飲食方面，澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）過去曾受訪指，增加飲食中的纖維量、不肥膩的蛋白質、富有抗氧化成分的食物，都有助改善及預防症狀。

高纖食物：

．十字花科蔬菜：西蘭花、椰菜花

．燈籠椒

．乾豆類：黃豆和眉豆

．南瓜、番薯



不肥膩蛋白質：

．雞蛋、豆腐

．雞肉、白肉魚



抗氧化食物：

．番茄

．菠菜

．杏仁和核桃

．藍莓及草莓

．三文魚、黃花魚



另一方面，應限制或避免進食精製碳水化合物、誘發炎症的食物，包括：

精製碳水化合物：如白麵包、蛋糕、曲奇、餅乾和含糖飲料

誘發炎症的食物：如加工肉類、炸物、醃製肉類



▼同場加映，卵巢癌高風險族群四招自我檢測（按圖👇👇👇）

+ 6

相關新聞：卵巢癌｜75%患者第3期後才發現！高危族4招自我檢測常肚脹或先兆