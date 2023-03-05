維他命B｜B雜有助提神醒腦又解酒？5大族群適合攝取補充所需營養

B雜是1種含有不同維他命B的保健食品，可以補充人體所需的營養，有助增加免疫力、促進能量轉換等功效，是許多上班族提升精神的好夥伴，對於減肥或懷孕等營養補充需求也十分有效，馬上來看看究竟有哪些人特別適合攝取B雜吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「B雜適合族群」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大適合攝取B雜的族群。

網友熱議的5大適合攝取B雜的族群（按圖看清👇👇👇）

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提振精神、免疫力靠B雜 晚上吃也能穩定精神助眠！

在壓力大時總是特別容易疲勞，對能量的需求也隨之上升，補充足夠的B雜能幫助體內醣類、脂肪、蛋白質等營養素代謝，產生能量、降低疲勞的感覺。不過有藥師提醒，「倘若身體維他命B雜充足，過量的補充維他命B雜，是無法再『補充體力』的」，同時也建議大家在飯後攝取B雜，才有足夠的營養來源能夠轉換成能量，為身體提供動力。

還有營養師說道，除了早上吃B雜可以提振精神外，在晚上服用也有幫助睡眠的功用，因「維他命B6能幫助維持神經穩定性，消除焦慮，若和維他命B1、B2一起作用，還能促進褪黑激素合成」，提升睡眠品質，推薦因壓力而無法入睡的民眾嘗試。

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B雜營養素豐富成送禮熱門 還有助緩解孕期不適

年長者也十分適合攝取B雜，因維他命B有助提升免疫力，且B雜中的維他命B6、B9以及B12可以降低心臟病、中風等風險。觀察網路上許多討論，因B雜可以補充多方面需要用到的維他命，很適合作為送禮給長輩的選項，不過也有網友提醒道「保健食品每個人需求的真的不太一樣，你真的必須了解長輩們現在有什麼健康方面的風險，才可以選到適合的」，若是身體沒有特殊疾病且需要特定維他命的話，B雜是一個較不需要擔心副作用、對於預防疾病也有功效的選擇。

而「孕婦」也可以適量的攝取B雜，根據調查顯示，除了增加自身的抵抗力及能量外，B雜中的維他命B9，或稱為葉酸，對於嬰兒胚胎的發育也有幫助，同時還能降低流產或早產的可能。有網友在社群討論區中發問「孕期到底能不能吃B雜？」，引起眾多回應說道「我初期吃大量的B雜止吐，醫生說非常正確」、「我孕期頭痛醫生開這個」表示B雜除了對於對孕婦及小孩有益外，還可以緩解部分懷孕期間可能產生的不適，值得準媽媽們在詢問醫生後適量攝取。

高維他命B雜食物（按圖看清👇👇👇）

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你也屬於適合攝取B雜的人嗎？若是有想提振精神、減重、備孕等需求，不妨試試看在早餐後吃一點B雜，提高身體的能量吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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