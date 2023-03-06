梅毒｜日本梅毒女患者激增40倍　原因竟然是這個！ 附預防５貼士

隨著時代的轉變，人們對「性」觀念愈發開放，不少人更會利用社交平台、交友軟件等約會。可是，其中卻衍生著不為人知的隱患！早前，日本傳媒報道指，東京去年染上性疾病「梅毒」的人數創歷史新高。當中女性的感染人數更是激增40倍！



東京都的「梅毒」感染人數創有紀錄以來新高。（FNN 截圖）

據日本傳媒《FNNプライムオンライン》報導，性傳染病「梅毒」的感染人數在東京急增。光是東京2022年間的感染人數就已達3,677人，是自1999年有紀錄以來歷史上最高數字。

東京都知事小池百合子日前於例行記者會上談及梅毒問題。（FNN 截圖）

東京都知事小池百合子日前在例行記者會上就表示最近梅毒已成為極大問題，去年的感染數字顯示男性患者的人數與10年前的數據對比增加9倍，而女性則是誇張地大增40倍。男性患者大多介乎20至50歲之間，女性患者則大部分是20多歲。

有意見指「爸爸活」、「援交」及「風俗賣春」這些「不檢點」行為是梅毒散播的主因。（示意圖）

有日本網民指單靠教導國民安全套的正確方法並不足以減少梅毒的傳播，他們認為透過社交平台進行的「爸爸活」、「援交」及「風俗賣春」等「不檢點」行為才是造成感染人數激增的原因。亦有風俗女子提到自己也曾被感染，指出近年人們對性衛生及健康的意識不足。另外，有不少外國的遊客會到日本光顧風俗店，相信問題難以規管及解決。

香港梅毒感染現況

梅毒是一種細菌型的性傳染病，由梅毒螺旋體（Treponema pallidum）引起。這種疾病可以通過性接觸（包括口交、肛交）傳播，也可以通過血液傳播，例如母嬰傳播、注射吸毒等途徑。潛伏期約九天至九十天，大部份病人在接觸病菌後二至四個星期發病。

與日本相反，在香港梅毒是男性常見的性疾病。根據本港衛生署衛生防護中心的資料，本港梅毒患者的男女比例為：66比1，即67名患者中，才有1個女性患者。

梅毒的常見徵狀

梅毒的病徵大致可分為3期，男女患者都會出現類似的病徵。

潛伏期



患者可能會毫無病徵。

第1期(接觸病菌後10至90天)：



接觸病菌後10至90天，受感染部位會出現不痛的損口(俗稱下疳)。損口通常會出現在生殖器官附近，但有時亦會長在不易被發現的地方，如女性的損口可能隱藏在陰道內。

第2期(出現下疳後6至8星期)



患者的手背、腳底、腹部或生殖器可能會出現不痛不癢的紅斑；同時也可能會出現感冒的徵狀。就算沒有治療，第2期病徵也可能會在幾個星期後自動消失。不過患者並非痊癒，事實上細菌仍然潛伏於身體內。

第3期(多月甚至多年後)



梅毒細菌逐漸影響患者的腦部、脊髓及心臟，引致失明、癱瘓甚至死亡。

要注意的是不論在那一期，沒有妥善接受治療的孕婦可將梅毒傳染給胎兒，造成嚴重的後果。

如何確知自己是否染有梅毒

若你懷疑自己染有梅毒，你應接受醫生的檢查。要確定是否感染梅毒，唯一方法是用顯微鏡檢驗損口樣本或驗血。此外，曾與你有性接觸的人士亦應一起接受檢查。

預防５貼士

採取安全性行為是減低染上梅毒風險的最佳方法：

- 避免不安全的性行為。使用安全套可以降低感染梅毒的風險。



- 定期進行性健康檢查。特別是對於有性行為風險的人群，如多個性伴侶、高風險地區的旅行者、注射吸毒者等，建議進行定期檢查。



- 確保安全的輸血和器官移植。如果需要輸血或接受器官移植手術，應該確保捐贈者沒有感染梅毒。



- 孕婦應接受梅毒檢查。如果孕婦感染梅毒，應及時治療，以避免將疾病傳染給胎兒。



- 加強個人衛生，保持清潔。避免與患有梅毒的人共用毛巾、牙刷等個人用品，以及避免與感染梅毒的人接觸嘗試，這些都可以降低感染的風險。

