減肥｜瘦身不捱餓！營養師分享懶人減肥法蛋白質飲食4重點要吃飽

針對瘦身飲食肯定許多女孩都有着一套獨門秘訣，不過到底該怎麼吃才真的有效？斷食、節食的高強度又讓人難以負荷該怎麼辦？想要加速瘦身計劃的女孩們有福了～人氣營養師Feibi分享超簡單懶人減肥菜單「蛋白質飲食」！該怎麼吃？快跟着儂編一起來了解～



懶人入門必學「蛋白質飲食」

斷食計劃考驗的是毅力，更別說節食、戒斷美食，那真不是件簡單的事！營養師分享，想要追求有效、簡單且快速的瘦身飲食計劃，不如從以「減醣」為核心概念的「蛋白質飲食」下手！「蛋白質飲食」的重點在於，每天都要吃飽、均衡飲食，且三餐飲食的醣類比例控制在大約30~40%的範圍，同時加強「好的蛋白質」攝取，便能吃得健康不挨餓！

蛋白質飲食不僅有助瘦身，也對銀髮族保持健康很有幫助！（按圖了解）

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1. 替換精緻澱粉

第一點，請先替換妳的澱粉選擇！營養師提醒，每餐主食至少要有1/3是未精緻全穀雜糧類，全穀雜糧不只擁有豐富的維他命B群、維他命E、礦物質以及膳食纖維，且熱量低飽足感高；另外也要減少攝取精製糖食品，包含飲料、甜點都是罪魁禍首！

2. 選擇好油、一日一份堅果

現代人八成依賴外食，但也時常攝取過量油分、吃進不好的油！針對這點，營養師強調，若有機會自己做選擇，建議挑選「好油」來烹調，例如：橄欖油、芥花油、亞麻仁油，若總是無法避免，則可以從減少油炸、高油食品的攝取量，同時每天吃一份（一個掌心量）堅果，也能補充好油與豐富營養喔！

3. 補充足夠優質蛋白質是重點

「蛋白質飲食」計劃最重要的就是「挑選優質蛋白質」！每天都要攝取足量的優質蛋白質，並且以蛋白質作為主餐，而攝取蛋白質不只是「多吃肉」就好，盡可能挑選熱量低、負擔少的植物性蛋白質、魚肉、雞肉，減脂過程會更加健康有感喔！

4. 攝取足夠蔬菜、水果要小心

除了基礎的蛋白質不能少吃之外，為了平衡營養，蔬菜的攝取也要留意！營養師分享，每天攝取大量蔬菜不只是加強營養補給，更能為妳增添飽足感養成小鳥胃！不過別於蔬菜，水果的攝取就得更加小心，營養師提醒，由於水果中的隱藏熱量與糖分高，每天建議吃2~4份水果即可，才不會瘦身不成反增胖喔！

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