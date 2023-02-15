春天養生｜春天總是疲倦、睡不飽？擺脫春困4原則改善疲勞、嗜睡

一年之計在於春，春天是萬物復甦充滿活力的季節，本應該要精神充沛，卻總感到昏昏沉沉，每天提不起勁？俗話說「春困秋乏夏打盹」，當心可能是被春困纏上！



春天是調養身體的好時機，唯有順應時節變化，補充均衡的營養，才能擺脫疲勞感、提升自我防禦力，讓身體一整年都保持在最佳狀態。

春天養生4原則（按圖👇👇👇）

+ 8

春困是什麼？會出現哪些症狀？

春困是人體自然的調節反應，依循四季規律，經歷過嚴寒的冬季後，身體處在營養素缺乏、免疫力低下的狀態。緊接著春天來臨，氣溫回暖，血液循環和新陳代謝速度加快，導致身體耗氧量增加，當大腦供應氧氣的量減少了，就很容易讓人感到整天懶洋洋、精神渙散，似乎怎麼睡都睡不飽，甚至還有愈睡愈累的跡象產生。

一般來說，春困常見嗜睡、疲憊、注意力無法集中、無精打采、腸胃不適等症狀。雖然是正常的生理現象，但多少還是會影響精神和工作情緒，對生活產生困擾。如果發現自己連日來都精神不濟、有嚴重的疲倦感，當心背後可能是疾病發出的警訊，建議至醫療院所做進一步詳細的檢查，以免延誤治療。

老人和小孩屬於免疫力較弱的族群，身體容易受到外在環境變化而影響。此外營養師點名三大類族群，久坐伏案、慣性熬夜、貪食生冷的人，也特別容易被春困纏上。

- 久坐伏案者：長時間久坐會造成下肢血液循環不良，腦部容易缺氧而感到頭昏腦脹。

- 慣性熬夜者：生活作息不規律會導致器官功能下降，引起代謝紊亂，加重乏力、疲倦等症狀。

- 貪食生冷食物者：生冷、低溫的食物會增加腸胃負擔，影響消化吸收。



相關文章：養生保健｜飲食加乘防禦力！4大營養素助你對抗空氣污染PM 2.5👇👇👇

+ 8

想擺脫春困？春天養生4原則 改善疲勞、嗜睡

《黃帝內經》提到「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，說明春天是養肝的好時機。中醫的「肝」指的不僅是肝臟這個器官而已，還廣泛涵蓋了腦部和神經系統，掌管人體各種生理運作。

因此，想要擺脫春困，就要先要養好肝。養肝到底要吃什麼呢？台灣Heho健康營養師分享4個飲食原則，能有效護肝、緩解春困。

1. 攝取足量蛋白質

春季易煩躁、注意力變差，可能是缺乏蛋白質所導致，加上春天也是流感、感冒好發的季節，免疫力低下。營養師建議，每餐至少要補充一掌心的蛋白質，烏骨雞（又稱烏雞）就是一個很好的優質蛋白質來源，熱量、脂肪相對低，可驅除疲勞、強健體力。

2. 多食綠色養肝食物

深綠色食物富含多種營養素，不僅能養肝，還具有促進代謝、降低膽固醇、控制體重等多重健康功效。特別是春節假期不忌口的人，年後身體負擔較大，不妨多吃一些西蘭花、生菜等綠色蔬菜來保養身體。

春季8種食物有助養肝防燥（按圖了解👇👇👇）

+ 4

相關文章：春天養生｜吃太多酸性食物肝火旺傷脾胃！細數8種食物助養肝防燥

3. 飲食宜清淡

春天適合清淡、易消化的飲食，少吃油膩、油炸、燒烤等易上火的食物，有助於重整腸胃機能，以免加重春困症狀。像是煲湯料理，就可以加入枸杞、紅棗等性味甘平的食材，同時具有健脾養胃、護肝的功效。

4. 避免生冷食物

生冷食物如冰品、冷飲等，吃多易將寒氣聚集在體內，加重脾胃負擔，而中醫觀點中的「涼」其實是強調食物的屬性。宜用「涼補」的概念，來取代生冷食物的攝取，可以選擇加入涼補藥材的湯品，最適合春天養生食用。

相關文章：護肝穴位｜工時長壓力大增肝負擔！疏肝解鬱5穴位幾點瞓最保肝？👇👇👇

+ 6

春天找回元氣的秘訣！營養師推兩鍋品

如果想要透過料理來緩解春困，該怎麼吃才好？台灣Heho健康營養師推薦「烏蔘雞鍋」和「松露雞鍋」這兩種鍋物，一次補足人體在春天所需要的營養。

烏蔘雞鍋為低脂、優質蛋白質的烏骨雞，加上麥門冬、玉竹、人蔘鬚等涼補藥材一同燉煮，湯頭既溫潤又不上火，口感清爽，是一道老少咸宜的料理。松露雞鍋則是將西方與東方的食材元素做結合，同樣以烏骨雞為主角，湯底由黑松露和牛肝菌提煉而成，加上枸杞、紅棗，變化出獨特的好滋味。

這兩種滋補鍋物可以有效且快速地補充身體欠缺的營養，也是春困族群最好的食補選擇，幫助揮別疲勞感、強健體魄、提升自我防禦力，替身體打好一整年的健康基礎。最後，營養師提醒，均衡的營養以及正常的生活作息，才是趕走疲倦最簡單的方式。

延伸閱讀：

薑母鴨怎麼吃健康無負擔？營養師教三大美味訣竅

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」