耳垂變大紅腫痛因痛風惹禍？女性停經後痛風率上升　這樣吃降尿酸

很多女性常覺得月事每個月來潮很麻煩，停經後不用月月忙一定輕鬆多了。林女士停經後雖然感覺比較輕鬆，但是公司員工健檢時發現許多指數都上升，有天耳垂腫得很大、發炎紅腫，看耳鼻喉科卻被告知是「痛風石」，令她不敢置信。醫師表示，雖然痛風好發的位置是腳趾，但是痛風石最常出現的是耳垂。建議多喝水、多吃蔬菜水果，有研究顯示咖啡和櫻桃可降低尿酸也可以多吃！



女性停經後，小心「帝王病」也可能上身

台灣嘉義大林慈濟醫院副院長林名男表示，痛風因為約9成以上的患者是男性，所以被稱為「帝王病」，不過這並不表示女性不會發生痛風，臨床上顯示，女性停經前受雌激素保護，很少有痛風。但是停經後女性的尿酸指數會上升，甚至也會發生痛風。

▼6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

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腳趾是痛風最易發作之處，痛風石則最常發生在耳垂

所謂痛風石是尿酸鹽結晶的沈澱物，林名男說，當男性體內尿酸濃度高於7mg/dl、女性高於6mg/dl就屬於高尿酸血症，如果水喝不夠，或是久坐不動、血液循環差，尿酸結晶容易沈澱在血液循環很少的軟骨或關節周圍，以及肌肉和皮下組織等處。因為每次看到名人痛風發作，都是哀喊腳腫痛、沒法走，但其實痛風結晶最容易沈積的地方是耳垂，其次才是腳趾關節。

尿酸降低 痛風石不用開刀也能消

另外，像是手肘、手指、腳踝等處，也容易會有尿酸結晶。林名男說，很多發現身上有痛風石等尿酸結晶的人，常會很擔心，希望可以做小手術把痛風石取出來，怕痛風石會破壞局部組織。其實只要不是很嚴重已經造成手指、腳趾等局部變形，痛風石不要開刀也可以自己消掉，一般只要男性的尿酸值降到4mg/dl到5mg/dl的以下，血液可以把尿酸結晶慢慢溶解，痛風石也可以自動消失。

▼痛風發作時可以怎麼做？（按圖👇👇👇）

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要如何降低尿酸濃度？林名男說，一般人靠低嘌呤的飲食，通常可以讓尿酸控制到正常範圍。如果是屬於身體尿酸製造過多，或是排除尿酸有問題的人，醫師通常會開立藥物，幫助降低尿酸。

林名男建議避免尿酸升高要多喝水，不要相信喝啤酒可以排尿酸，啤酒含有酒精，酒精代謝會產生乳酸，還會影響尿酸排謝。避免吃高嘌呤的內臟、有殼海鮮等食物，雖然多吃蔬菜水果等高纖食物有助排除尿酸，但是注意乾香菇是高嘌呤的食物，而蘆筍、乾豆類、扁豆、蘑菇、豌豆、菠菜、白花菜、金針菇、木耳等食物是中高嘌呤食物，最好少吃。但西蘭花因為有許多抗發炎作用，反而有防止痛風發炎的作用。

▼8種生活習慣降尿酸（按圖看清👇👇👇）

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咖啡、車厘子能降尿酸

不過醫師建議可以多喝咖啡和吃車厘子。曾經有研究發現，每天喝1到3杯咖啡的人，相較於不喝咖啡的人，可降低22％的痛風發生率，每天喝4杯咖啡者的痛風風險更可降低57％。

也有研究發現吃車厘子有助降低體內尿酸水平，相較不吃車厘子的人，吃車厘子可以降低35％的痛風發作，有服用降尿酸藥物者，如果有吃櫻桃則能降低75％的痛風發作。

同時也要提醒減肥的時候也要小心，體重不要一下子減太快。體重減輕雖然有助預防痛風，但是體重降太快，身體自己的細胞分解會在體內產生大量的嘌呤，恐引起急性痛風發作，比吃內臟等食物更可怕，千萬要注意。

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