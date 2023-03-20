女性健康｜月經前身體出現諸多不適？一文細數經前症候群8大症狀

女性在月經來時有諸多不適及不便，但荷爾蒙的影響不是在月經開始時才發生作用，早至1周前就有可能影響身體，「經前症候群」指的便是這些生、心理變化，約5至8成的女生會有輕、中度的情況，而少數女性甚至會有更為嚴重的經前不悅症，需藥物輔助治療。就讓我們來看看，在月經來前的女性，到底還會有哪些不適呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「經前症候群」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的TOP8經前症候群有哪些。

8大經前症候群症狀（按圖看清👇👇👇）

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經前症狀多 解決頭痛吃藥要制量！

月經來臨前的不適不只會反映在腹部，頭暈、長青春痘、乳房脹痛等表現也是生理期將開始的訊號，當中又以「頭暈、頭痛」受到最多人討論。許多人為了應對這些困擾，會尋求吃藥就醫、使用保養品等方式舒緩。

而近期有醫師在節目上分享曾遇過病患有「月經型偏頭痛」的問題，該病患以吃強力止痛藥的方式代替就醫，且此行為長達10年，到醫院就診時已必須進行洗腎了，此新聞在社群上引起眾多討論，令許多人感嘆「真的不要再亂吃藥」，身體有不適還是就醫較好。

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無緣由的憂鬱、悲傷 也可能是經前症候群

除了生理上的變化外，心理也會因體內激素的改變而受影響，容易有易怒、憂鬱、低落等感受，可能出現「情緒起伏大」的情況。有許多網友分享經驗表示「莫名為奇怪小事憂鬱和流淚」、「會變得特別暴躁」，雖然月經一來就沒事了，但沉浸在負面情緒中的經歷依然使人心累。除此之外在這段時間內也容易「疲勞、提不起精神」，對許多事物失去興趣，令許多網友擔心自己是不是快得抑鬱症。

最後，雖然月經尚未到來，但「腹部不適」的狀況依然不容小覷，許多網友會有腹脹、腹痛的問題，嚴重者甚至會「腹瀉」。在網友討論中，有專家提到這些是體內激素改變而有的正常現象，但倘若狀況過於嚴重，或本身無法忍受，可以先至西醫檢查是否有重大病變，如果不是太嚴重的情況，可考慮以中醫之方式調養身體，以減緩腹瀉之情形。

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在每個月的那段日子中，你也有這些困擾嗎？月經症候群是正常的生理反應，通常隨著月經到來就會消失，但若是症狀太嚴重、甚至影響到正常生活，最好還是尋求醫師的協助，尋找紓緩以上情況的方法！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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