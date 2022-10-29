月經｜經期時疼痛、腫脹不適？營養師分享4方法緩解經痛要多喝水

女生最怕大姨媽不來，來了又怕痛到不行！對於女生難逃的宿命，台灣營養師顏元瀅分享，想要避免經痛，可從日常飲食習慣下手，平時可攝取充足的蛋白質、降低食用飽和油脂，以及增加有氧運動、避免重鹹，不只能使生理期的不適感降到最低，也能有效減少日常精緻糖與高熱量攝取。



台灣營養師顏元瀅在Facebook粉專《顏元瀅 營養師》發文表示，不想再與經痛為伍，日常飲食與習慣可先建立，並在經期間保持或加強一下，能使疼痛、腫脹或不舒適感得到適當緩解。

4方法緩解經痛不適（按圖看清👇👇👇）

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針對日常保養，她大方分享4點：

1. 蛋白質攝取充足

經血量大的人尤其要注意蛋白質總量要充足，魚與海鮮的頻率可以調高，除了Omega-3脂肪酸，還有鈣、鋅和維他命D，都能緩解經痛。

2. 飽和油脂不過量

飽和油脂是膽固醇製造原料，日常累積過多可能會加厚子宮內膜，在經期間前列腺素更加劇疼痛感。

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3. 增加有氧運動量

有氧運動刺激安多酚及血清素分泌，是天然的止痛及快樂激素，在經期間也可以持續安排中高強度有氧運動。

4. 避免重鹹

多數研究顯示避免鹽過量，有助於減少體液滯留，降低腹脹、乳房腫脹和疼痛，記得日常多喝水，反而有助於水分排出（和有氧運動同理）。

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至於遇月經來襲「喝水的溫度」有差嗎？顏元瀅認為，總之就是要多喝水，只要喝自己習慣的水溫就可以了。

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