經痛｜月經來頭就痛？按揉四穴道緩解疼痛　作息規律勿過度疲憊

女生經期頭痛，中醫又稱之為「經前外感」；原因和女性經前荷爾蒙改變，易受到外在風邪影響導致。



台灣中醫師吳宛容分享，門診碰到不少女性常會反應，自己在月經來前一週特別容易頭痛，也就是月經前身體的抵抗力變差，受到外在風邪影響、入侵，通常最容易發生在氣虛體質的女性身上，當人體臟腑功能失調，身體元氣不足時，就會表現出來。這類體質者最明顯的症狀就是，在經期前會感受到抵抗力下降、身體活動力減退，以及精神不振、氣短懶言、語音低微等反應。

按揉四穴道緩解疼痛（按圖）

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經期耗氣血 做好保暖、護住陽氣避免頭痛

每個月的月經對於女性身體來說都是一個大工程，需要消耗大量的氣血及能量來完成。而氣為血之帥、為氣之母，氣血經常並存，當婦女有氣虛體質問題，導致氣不足時，血自然也容易因此虧虛；使人體對於外界風濕寒等邪氣的防護力降低，而容易出現頭痛症狀。

首先日常生活做好保暖工作、護住身體的陽氣非常重要。吳宛容指出，做好脖子、肩頸、上背部的保暖，就是很好的自我保護方式。因為，人體的脖子上有風池穴、風門穴和風府穴；肩頸有肩井穴；而背部則有天宗穴，都是寒邪最易入侵的門戶。尤其是，背部主督脈，身體五臟六腑的穴位幾乎都匯聚於此，可謂是人體將陽氣輸送到身體各部位的關鍵樞紐。

按揉四穴道緩解疼痛 疏通氣血、通則不痛

可以直接根據疼痛的位置來做按揉，同樣也有助於疼痛的緩解。吳宛容說明，中醫認為頭部有許多經絡所過，像是前額區屬陽明經，顳側則屬少陽經，後頭頸部屬太陽經，巔頂則屬肝經和督脈共同所管。因此，無論按壓對應經絡的近端或是遠端穴位，都能夠達到疏通氣血，通則不痛的作用。前額頭痛可以按合谷穴，顳側頭痛則可以按壓外關穴，後頸部則可按壓天柱穴，巔頂頭痛則可按壓太衝穴。每次按揉可持續5-10秒，以痠脹為度。

1. 合谷穴：把拇指食指併攏，虎口處肌肉隆起處即是穴位，按壓方向偏向食指，會有痠麻脹痛的感覺。合谷是手太陽大腸經的原穴，能疏散風邪並通絡止痛。

2. 外關穴：外關位於前臂背側，手橫紋上三橫指寬處，尺骨與橈骨之間即是穴位。外關是手少陽三焦經的絡穴，具有祛風清熱的作用，且能疏通經絡的瘀滯。

3. 天柱穴：天柱穴位於後頸部正下方凹處，後髮際正中旁開約2厘米，屬足太陽膀胱經，主治後頸疼痛僵硬，並有提神醒腦的作用。

4. 太衝穴：太衝穴位於足背側，在第一、二足趾跖骨連接部位的凹陷處即是穴位。太衝穴是足厥陰肝經的原穴，具有疏肝理氣，清利頭目的作用。

正氣虛弱、外感侵犯 作息規律勿過度疲憊

《黃帝內經》中提及：「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛。」若是體內正氣虛弱，外感就容易侵犯我們身體，因此民眾平時就要有規律的作息，並且切勿讓自己過度疲勞或是睡眠不足，才能好好養好體內之氣，就較不會受到一點外邪就導致頭痛發作。吳宛容建議睡眠時間大約7-8小時，一旦睡眠過長會影響血清素分泌，當血清素水平降低會減少腦中血液的流動，便可能引發頭痛。除此之外，天冷時出門也盡量要戴帽子或是圍巾，做好頭部以及頸部的保暖，阻斷外邪侵犯的管道，也是顧護正氣的方法之一。

少吃加工食品、醃製品 咖啡因攝取過多頭痛加劇

飲食方面最好避免加工食品、醃製品以及食品添加物為妙。像是雞精、味精中含有谷氨酸鈉，會過度刺激神經細胞受體，造成頭痛發生；醃製食品中含有酪胺，易使血管收縮，同樣可能引發頭痛。吳宛容表示，許多人頭痛發作時會仰賴咖啡來止痛，事實上適度的咖啡因的確可以達到止痛效果，然而若攝取過多可能會讓原本緊張的肌肉更趨緊繃，加重頭痛的現象，更糟的是，若長期依賴咖啡，也可能產生咖啡戒斷症，一旦停喝咖啡，頭痛反而會發作得更加厲害，因此最好還是找出造成頭痛的根本原因才是解決之道。

最後，要提醒大家，現代人很常使用電子產品，但卻容易忽略到螢幕的亮光會刺激腦部，也可能會誘發頭痛，尤其使用的愈頻繁，愈容易引發頭痛，不得不防。

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