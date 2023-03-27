痠痛｜多喝水改善疲倦　除吃蛋、香蕉5種食品　一招最有效紓緩

慢性痠痛、疼痛，幾乎是現代人的通病，很多人經常必須給人推拿按摩，又或者發生急性疼痛，必須吞止痛藥或肌肉鬆弛劑求得一時紓解；其實有些在家就可以做的自然療法，沒副作用，而且有效。



造成身體疼痛、痠痛的原因有很多，例如：關節炎、滑囊炎、肌腱炎、纖維肌痛症、肌肉過度使用、感冒或新冠病毒引起等等。下列這些自己在家裏可以進行的自然療法，都曾有研究顯示可以幫助減緩不適，有時混合運用，將有更好效果。

除了拜託人家幫忙按摩外，還有一些自己在家也可做到的紓緩方法呢！（按圖了解）

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１. 吃薑黃

薑黃是印度料理常用的特殊口味辛香料，內含的薑黃素（Curcumin）在多個研究中發現，可以減輕多種狀況所造成的疼痛，包括糖尿病周邊神經病變、坐骨神經痛所起的疼痛。

吃薑黃的方法很多，市面上有做成營養補充品或是薑黃茶，也可以買薑黃粉或薑黃調味料來加入煮食之中。專家說，若與黑胡椒混合，止痛的效果最佳。

2. 熱敷

熱敷減輕肌肉痠痛，對緩解急性下背痛或短期下背痛也有明顯效果。經痛、經前症候群時，熱敷腹部也有幫助。熱敷能有療效，主要是因為溫熱能打開收縮的血管，促進血液流動。退化性關節炎或其他情況造成的關節僵直，熱敷後可以改善。

有些時候，你可能會發現，熱敷與冰敷交替，或許對你而言效果更好。

3. 冰敷

運動傷害引起的發炎、腫脹和疼痛，像是肌肉扭傷、拉傷，可以冰敷降低不適。肌腱炎、滑囊炎、坐骨神經痛等引起的疼痛，也能冰敷鎮痛。在疼痛一開始就馬上冰敷，效果最好，方法是用冰敷包間歇冰敷20分鐘。

4. 按摩

按摩能否緩解疼痛的研究，結論就比較分歧，有些是肯定，有些則認為不能確定。不過，許多人就是相信，專業按摩師或是買來在家使用的按摩工具，都有效。

當你感到壓力沉重或是焦慮時，肌肉會緊張，導致痙攣。此時輔以按摩有助紓壓，截斷疼痛循環。肌肉抽筋時給予按摩，亦有放鬆肌肉之效。

這種方法最快去除疼痛

身體出現疼痛，背後原因很多；在許多情況下，最快速的解決疼痛辧法，說來似乎與直覺相違背，就是伸展以及輕度運動。

其他也能較快減輕疼痛的方法，包括：背痛的人可試試洗個熱水澡、走路或是游泳；關節痛的人，冰熱敷交替可以很快緩解；肩膀痛的人，可做做轉動手臂與肩膀的運動。

喝水就能改善疲倦

身體感到疲勞與衰弱的成因，範圍也是很廣，常見的有失眠、心臟疾病、慢性疲勞症候群等。平時以下列方法自我照護，可以讓身體更有力，整個人更有精神。

．規律運動

．建立良好睡眠習慣

．晚間減少或是完全不喝酒

．攝取營養食物

．維持水分充足

．做瑜伽或以藥物降低精神壓力



專家建議，下表中的飲食能夠減少肌肉疼痛與疲勞：

1. 酸櫻桃汁：酸櫻桃汁富含花青素，是一種水溶性色素，可抗發炎。



2. 咖啡：咖啡裏的咖啡因能暫時減輕疲勞，早上喝，以免夜間失眠。咖啡也有助心臟健康。



3. 蛋：蛋裏有可以擊敗疲勞的蛋白質、健康的脂肪與白胺酸。白胺酸是支援肌肉恢復的胺基酸。



4. 水：水是人體肌肉量（muscle mass）的最主要組成。水分足夠才能維持電解質平衡，避免肌肉抽筋或衰弱。



5. 香蕉：香蕉含有豐富的鉀。鉀能促進神經與肌肉功能，鉀的攝取不足會使肌肉變弱且疲勞。



症狀持續須諮詢醫生

你是最了解自己身體狀況的人。如果疲勞和疼痛持續，每天、長期一直出現，那就需要請教醫生。痛到影響你夜晚睡眠、居家自療不見成效的疼痛，也需要諮詢醫生專業意見。或許需要進行一些檢查，來診斷疼痛原因。例如貧血或是糖尿病，就會導致疲憊與衰弱。

也可能是你日常在服用的藥物，帶來經常性的疲倦副作用，可與醫生討論，怎麼修改你的用藥來改善問題。

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