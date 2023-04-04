前庭偏頭痛｜對光線、氣味及噪音過度敏感？女性比男性更易中招

偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，雖然常見偏頭痛的特點是中度至重度敲擊或悸動性頭痛，但前庭偏頭痛可能涉及也可能不涉及頭痛，並可能伴有前庭症狀，如眩暈、不平衡、噁心和嘔吐。



偏頭痛不只頭痛 還有對光線及氣味、聲音敏感

台北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科醫師林岫萱說，前庭偏頭痛可能涉及以下症狀的組合：

- 偏頭痛症狀，如嚴重、悸動的頭痛，通常在頭的一側

- 噁心和嘔吐

- 對光線、氣味和噪音的過度敏感

- 前庭症狀可能包括：

- 眩暈（頭暈），通常持續幾分鐘到幾個小時，但有時持續幾天

- 不穩定和失去平衡

- 動作時的過度敏感



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女性比男性更易偏頭痛 易與美尼爾氏病、BPPV共存

林岫萱表示，前庭偏頭痛與其他偏頭痛綜合徵一樣，往往在家庭中發生。儘管科學尚未完全澄清偏頭痛的複雜機制，但眾所周知，女性往往比男性更容易患上這種情況，月經周圍的症狀可能會惡化。

此外，易患前庭偏頭痛的人可能會在以下情況出現發作，包括睡眠模式改變、月經週期、以及攝取味精、朱古力、乳酪和紅酒、臘腸等食物。由於大多數前庭偏頭痛患者沒有前庭症狀和頭痛同時發生，頭暈本身的出現可能使得出診斷具有挑戰性。林岫萱說，前庭偏頭痛、美尼爾氏病和BPPV共存是很常見的，這可能會使診斷和治療更具挑戰性。

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治療藥物多樣性 保有規律作息、降低壓力

前庭偏頭痛的治療與其他偏頭痛治療相似，應儘量減少使用抑制前庭系統的藥物，如敵芬尼朵（Diphenidol），並僅根據需要偶爾使用，例如在發作期間。

前庭偏頭痛患者可以透過保持有規律的睡眠和膳食計劃、避免觸發因素、定期鍛鍊和管理壓力來減少發作的數量和強度。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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