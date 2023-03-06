健康飲食｜辣椒生薑不是五辛素？每天5克蒜防心臟病素食者最適合

香港、台灣愈來愈多人注重素食養生，但素食型態百百種，包含「全素」、「蛋奶素」、「五辛素」等種類，其中五辛素中的蔥薑蒜中，生薑和辣椒意外出局。專家表示，這兩種食材對於素食者是非常重要的飲食調和選擇。



台大食品與生物分子研究中心主任沈立言指出，五辛所指的是蔥、大蒜、小蒜、韭菜、洋蔥等五種食材提供，其中民眾最疑惑為何生薑、辣椒都是刺激性食物，卻沒有被列在五辛素中？

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他表示，五辛食材的特色在於內有含硫化合物，會對性荷爾蒙產生刺激，而薑跟辣椒雖然也有刺激性成分，會使舌頭跟腸胃有痛覺，但不會有對性荷爾蒙方面有所影響，因此沒有被列在五辛的禁忌中。

「但即便如此，辣椒和薑對素食者的飲食扮演十分重要的角色。」他表示，素食者經常食用蔬菜水果多偏寒性，像是大白菜、白蘿蔔等，身體會愈來愈寒、愈來愈虛、免疫力低下容易感冒，女性易出現白帶分泌物，建議素食者可善用溫熱性的薑和辣椒來進行平衡。

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注意兩族群不適合吃過量

此外對於有自體免疫疾病不要吃太多，如紅斑性狼瘡等族群，若食用增強免疫力的食材，如大蒜、苜蓿芽，容易增加病情變化，建議仍以五辛作為少量調味料食用即可。

此外大蒜素有心血管疾病有預防效果，也可以防止動脈硬化斑塊形成，其中高濃縮大蒜成分的食品與抗凝血藥品一起服用時，有可能增加瘀青等藥品副作用，建議於服用抗凝血藥品期間避免攝取高濃度大蒜萃取物。

出現口乾舌燥警訊須當心

沈立言表示，五辛食材對於修行者飲食有所顧忌，但對一般人無健康危害，也不需要避之唯恐不及，外國有多項數據及研究顯示大蒜素好處多，如果以預防心血管疾病的劑量，每天約吃五克生大蒜，可以預防心血管疾病。

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但每個人對於食材的耐受性不同，對於服用抗凝血藥品者，也並非完全都不能吃，而是要酌量食用，但如果大蒜吃過量，會發現手腳輕撞就容易出現瘀青，或者口乾舌燥的警訊，此時就要記得不要再行食用。

可以改選擇吃個綠豆湯、白蘿蔔湯降火氣，或多吃寒涼蔬菜水果進行調和，沈立言提醒，最重要的是能了解自我體質、了解食物屬性加以配合，才能達到「精準飲食」的效果，身體才能得到食物的健康療效。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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