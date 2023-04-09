慢性傷口｜傷口超過6周還沒癒合？醫揭4大成因糖尿病患者易中招

你有沒有傷口好幾個月都沒痊癒的狀況？傷口是觀察身體的一扇窗，能夠反應身體的狀況，出現慢性傷口時，通常代表身體有些潛在的疾病。



整形醫師表示，傷口超過6周未好很可能就是慢性傷口，像是糖尿病患者就易有慢性傷口。

慢性傷口4大成因（按圖👇👇👇）

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「你有沒有遇過傷口過了好幾個禮拜都還沒恢復的問題呢？」台灣土城長庚醫院整型外科醫師李秉勳在Facebook分享，如果有傷口超過6周甚至拖了兩三個月都還沒癒合，很可能就是慢性傷口 ，慢性傷口有這四種成因。

1. 糖尿病足：糖尿病患者的傷口癒合有問題，且伴隨血管阻塞和容易感染的狀況，所以糖尿病足部潰瘍是相當常見的慢性傷口。

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2. 周邊動脈阻塞：這些病人的下肢動脈有阻塞的狀況，造成末端的血液供應不良，而形成缺血性潰瘍傷口。

3. 靜脈阻塞：靜脈血液回流不順，導致靜脈曲張、靜脈血液淤積，嚴重會造成靜脈潰瘍。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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4. 壓瘡：臥床、坐輪椅的患者，可能長時間壓迫身體某個部位，形成壓瘡、褥瘡，也是常見的慢性傷口。

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