過量運動｜20年來堅持每天運動 結果竟令男子幾乎無法行走？

做運動對身體健康有正面的作用，這是普羅大眾的常識，衛生署更建議從小就養成做運動的習慣。但凡事都講究適可而止，若是不顧身體狀況一味運動，不但不能為身體帶來健康，反而可能為身體招來病痛。內地一名60歲老人持續堅持運動20年，但某日卻發現下肢和肘部傳來劇痛，膝蓋更嚴重到令其沒法行走。



綜合內媒報導，河南鄭州有一名60多歲的老人熱愛運動。從40歲就開始，每天起床至少要做2個半小時運動，其中包括健步、跑步、引體上升等體能訓練。不光如此，老人一天能做高達800次的仰臥起坐，在午、晚餐後他亦不會讓身體停下來。有時候會打羽毛球2、3小時，最長更可持續4、5小時，游泳時則會長達2小時不上岸休息，就這樣持續了20年

豈料，某日老人發現下肢和肘部傳來劇痛，膝蓋更嚴重到令其沒法行走，送醫後竟發現老人已出現嚴重退化性關節炎，肘關節亦有同樣的情況。其主治醫生廉杰指，老人出現多處問題，包括膝關節半月板損傷、關節積水、嚴重骨性關節炎，而這些都是因為他運動過度所致。

主治醫生提醒，運動要適可而止，尤其是沒有運動習慣的人士，一定要循序漸進、找到適合自己的運動，一般每周是３-５次的運動次數，每次的時間是1個半小時至2個小時，，又忠告運動人士，「要掌握好力度和次數，才是長久的鍛煉」。

定期運動７大好處（按圖看清👇👇👇）

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定期運動對身體和心理都有許多好處，包括：

1. 改善心血管健康



運動可以提高心臟和肺部的功能，降低心臟病、中風和高血壓的風險。

2. 增強肌肉和骨骼



運動可以增強肌肉和骨骼的強度和耐力，預防骨質疏鬆和骨折。

3. 控制體重



運動可以幫助消耗卡路里，控制體重，改善身體形狀和外觀。

4. 改善睡眠



運動可以幫助改善睡眠質量和減少失眠的發生率。

5. 降低壓力和焦慮



運動可以釋放身體中的內啡肽和多巴胺等神經傳遞物質，提高心情、減輕壓力和焦慮。

6. 增強免疫系統



運動可以增強免疫系統，預防感染和疾病的發生。

7. 增加社交機會



運動可以增加社交機會，交朋友，增進社交能力。

總的來說，定期運動對身體和心理都有積極的影響，可以幫助人們保持健康、延長壽命，提高生活質量。

理想的身體活動量是多少？

世界衛生組織曾製作指南，為不同年齡組和特定人口群體提供了身體活動量的建議：

1歲以下的嬰兒



每天以各種方式進行若干次身體活動，特別是通過互動式的地上游戲；越多越好。對於那些尚不能移動的嬰兒，這包括採取俯臥姿勢（肚肚時間），在一天中清醒時累計應達至少30分鐘。

每次被束縛的時間不應超過1小時（例如在嬰兒睡籃車/嬰兒座椅車、高腳椅中或綁在照護者背上）。

有14-17小時（0-3個月大）或12-16小時（4-11個月大）高質量的睡眠，包括小睡。

1-2歲的兒童



在一天不同的時間，至少用180分鐘進行任何強度的各類身體活動，包括中等強度至高強度的身體活動，越多越好。

每次被束縛的時間不應超過1小時（例如在嬰兒睡籃車/嬰兒座椅車、高腳椅中或綁在照護者背上），也不應長時間坐著。

有11-14小時高質量的睡眠，包括小睡，而且睡眠和喚醒時間有規律。

3-4歲的兒童



在一天不同的時間，至少用180分鐘進行任何強度的各類身體活動，其中至少60分鐘是中等強度至高強度的身體活動；越多越好。

每次被束縛的時間不應超過1小時（例如在嬰兒睡籃車/嬰兒座椅車），也不應長時間坐著。在屏幕前久坐的時間不應超過1小時；越少越好。

有10-13小時高質量的睡眠，其中可能包括小睡，而且睡眠和喚醒時間有規律。

5-17歲兒童和青少年



一周中每天應當至少進行60分鐘中等強度到高強度身體活動，主要是有氧的身體活動每周至少3天應當有高強度的有氧運動，以及加強肌肉和骨骼的活動。

18-64歲成人



每週應進行至少150-300分鐘的中等強度有氧身體活動。

或至少75-150分鐘的高強度有氧身體活動；或中等強度和高強度活動綜合起來達到等量的身體活動。

還應做涉及所有主要肌肉群的中等或更強程度增強肌肉的活動，每週2天或以上，因為可以有額外的健康益處。

為獲得額外的健康效益，在一周中可將中等強度有氧身體活動增加至300分鐘以上；或做150分鐘以上的高強度有氧身體活動；或中等強度和高強度活動綜合起來達到等量的身體活動。

應限制久坐不動的時間。用任何強度（包括低強度）的身體活動取代久坐時間，對健康有益。

為了幫助減少高程度久坐行為對健康的有害影響，所有成年人和老年人應力求超過建議的中等強度至高強度身體活動水平。

65歲及以上的成人



與成人相同。

作為每周身體活動的一部分，老年人應做各種多樣化的身體活動，強調中等或更強程度的功能平衡和力量訓練，每週3天或以上，以提高功能性能力並防止跌倒。

（參考資料：WHO）