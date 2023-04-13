艾草｜ 降血壓、助消化 艾草6大功效 燒艾驅蟲4大禁忌

隨著春季過了大半，天氣將會慢慢變得潮濕炎熱，各式各樣的蚊蟲也會更加活躍。為了對抗蚊蟲，有些人就會選擇燒艾條，藉著艾草燃燒時的獨特香氣來驅蟲。但你又知否，除了驅蟲外，亦可用於煮食方面，對降血壓及幫助消化更有不俗的功效！另外，燒艾驅蟲其實亦存在禁忌，並非所有人都適合。



當提到艾草時，通常指的是一種名為「艾葉」的植物，也被稱為艾蒿、艾蓬等。艾草不僅可以用來發揮其鮮明的芳香和藥用效果，還可以用來食用。

艾草６大主要功效（按圖看清👇👇👇）

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1. 調節消化系統



艾草可以促進胃腸道的蠕動，增強消化功能。其所含的澱粉酶、蛋白酶和纖維素等消化酵素，有助於分解食物，促進消化和吸收。艾草還可以舒緩胃脘部不適和消化不良等症狀。

2. 緩解疼痛和痙攣



艾草具有止痛和鎮痙作用，可以減輕疼痛和痙攣引起的不適感。艾草的抗炎成分可以減輕關節疼痛和肌肉疼痛等症狀。

3. 調節血壓



艾草中的成分可以降低血壓，有助於預防和治療高血壓。艾草還可以增強心臟功能，促進血液循環。

4. 提高免疫力



艾草中含有多種營養素，具有抗氧化和抗炎作用，可以提高免疫力，預防感染和疾病。

5. 改善睡眠



艾草中的成分可以鎮靜神經系統，有助於改善睡眠質量，緩解失眠等問題。

6. 鎮痛止癢



艾草可以減輕皮膚瘙癢、刺痛和灼熱等不適感，對於治療皮膚炎、蕁麻疹、鱗屑病等皮膚疾病有一定的效果。

兩款艾草食譜

1. 艾草蒸蛋糕

材料：



- 艾草粉：50克

- 糯米粉：200克

- 雞蛋：2個

- 水：100毫升

製法步驟：



1. 將艾草粉和糯米粉混合均勻。

2. 打散雞蛋，加入少量水攪拌均勻。

3. 將步驟1的粉料慢慢加入步驟2的蛋液中，攪拌均勻，調成糊狀。

4. 將糊狀物倒入蒸籠中，用大火蒸8-10分鐘即可。

功效：



艾草蒸蛋糕具有溫中補脾、調理氣血、增強免疫力的功效，適合脾胃虛弱、氣血不足、免疫力低下的人食用。

2. 艾草燉雞湯

材料：



- 艾草：30克

- 雞肉：500克

- 薑片：5片

- 枸杞子：10克

- 鹽：適量

- 水：1500毫升

製法步驟：



1. 將雞肉切成適當大小的塊狀。

2. 將艾草用清水洗淨，備用。

3. 煮沸1500毫升水，加入雞肉、薑片和艾草，煮滾後轉成小火燉煮2-3小時。

4. 在最後30分鐘加入枸杞子和適量的鹽調味即可。

功效：



艾草燉雞湯具有溫中補脾、補氣養血、強壯腰膝的功效，適合脾胃虛弱、氣血不足、腰膝酸軟的人食用。

需要注意的是，艾草具有一定的刺激性和藥理作用，過量使用或不當使用可能會對身體造成損害。在使用艾草的食譜時，應按照食譜要求使用適量的艾草，不宜過量，且不宜長期連續使用。如果有不適症狀，應立即停止使用並就醫。

燒艾驅蟲4大禁忌 孕婦要避免！

燒艾驅蟲是一種傳統中醫方法，由於艾草成份天然，又不會傷害寵物，有不少人會選擇燒艾煙熏來驅除蟲類。然而，燒艾驅蟲也存在一些禁忌，一些人士在吸入艾草的煙熏味後可能會感到不適，以下４類人就不適合在家中燒艾驅蟲：

1. 孕婦和哺乳期婦女



艾草的成分可能對胎兒或嬰兒產生不良影響，因此孕婦和哺乳期婦女應該避免使用燒艾驅蟲。

2. 皮膚敏感者



使用燒艾驅蟲可能導致皮膚刺激、發紅和過敏等不良反應，因此皮膚敏感者應該避免使用。

3. 體質虛弱者



燒艾驅蟲會產生一定的刺激作用，對於體質虛弱或有疾病的人士可能會導致不良反應，因此應該在醫師指導下使用。

4. 傷口或破損皮膚



燒艾驅蟲可能會對傷口或破損皮膚造成刺激和感染的風險，因此在這種情況下應該避免使用。

雖然艾草不論在食療或驅蟲方面都擁有不俗的功效，但正所謂「是藥三分毒」，大家無論在進食抑或煙熏驅蟲時，都應留意自己的身體反應，最好就先咨詢專業醫師的建議，了解個人的身體狀況和禁忌，以避免不良反應。