穀雨｜季節交替易患「春火」 預防５貼士 滋潤可喝2款湯水

本週四（20日）將會迎來春季最後一個節氣—穀雨，而這亦能代著春季即將過去，夏季即將到來。在這季節將轉未轉的時期，更是各種疾病容易作亂的時機，因此要比平日更加注意身體狀況。另外，在此時期人體會更出現「春火」的跡象，若不想帶著「春火」渡過春季，就要留意以下來的養生秘訣！



何謂「春火」？

「春火」，亦即是上火（俗稱：熱氣），它指的是春季人體內部的生理活動相對旺盛，易出現火熱的狀態。

中醫認為，春季屬於陽氣生發的季節，陽氣漸長，萬物生長發展，人體的新陳代謝也會加快，特別是肝臟和膽囊的功能會更加活躍，這些器官的功能失調很容易引起身體「火」盛而出現煩躁、易怒、口渴、便秘、口苦等症狀，這就是所謂的「春火」。

為何轉季前後易「上火」？

春夏季節的轉季時期是人體陽氣漸長、陰氣漸消的過渡時期，此時人體經脈、臟腑等生理機能也隨之變化，容易出現一些身體不適的現象，其中「春火」就是比較常見的一種。

春季屬於陽氣生發的季節，而夏季是陽氣最旺盛的季節，在兩季轉換的這段時期氣溫逐漸升高，天氣變得更加潮濕，這種氣候變化容易讓人體內部的陽氣較為旺盛。同時，由於春季和夏季的氣候變化較大，人們的飲食和生活方式也會發生變化，容易影響人體的生理機能和情緒狀態。這些因素都有可能導致人們在春夏兩季的轉季時期比較容易患上「春火」。

３方面的因素容易導致「春火」發生（按圖看清👇👇👇）

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1. 溫度變化



春夏季節的轉季時期，氣溫變化較大，天氣也變得潮濕，這種氣候變化容易讓人體內部的陽氣較為旺盛，且容易導致人體的湿氣增加，進而引發一些與春火相關的症狀。

2. 飲食變化



春季轉夏季期間，人們的飲食習慣也會發生變化，由於天氣變熱，人們容易喜歡吃辣、煎炸等刺激性食物，這些食物容易刺激人體內部的火氣，進而引發一些與春火相關的症狀。

3. 情緒變化



春季轉夏季期間，人們的生活節奏也會發生變化，由於天氣變熱，人們的活動量增加，容易感到疲勞和煩躁，這些情緒變化也容易使人體內部的火氣上升，進而引發一些與春火相關的症狀。

身患「春火」壞處多 預防要靠５貼士！

若「春火」上身不但會影響個人心情，更會降低免疫力，令身體更易患上諸如消化問題、口腔病或影響膚質等各種各樣的問題。若

從調養身體的角度來看，春季需要注意適當調節飲食，多吃一些清淡的食物，如蔬菜、水果等，避免過度攝取辛辣刺激的食物，如辣椒、生薑等，同時也需要注意情緒調節，避免過度緊張、焦慮等情緒，保持心情平和，有助於調節身體的陽氣。

不想帶著「春火」渡過春季，可以參考以下５個貼士：

1. 調整飲食



春夏季節轉換時，要注意調整飲食，避免食用辛辣刺激性食物，如辣椒、生薑等，多吃清淡易消化的食物，如蔬菜、水果、粥等，保持腸胃健康，有助於預防春火的發生。

2. 適當運動



春夏季節轉換時，要適當增加運動量，有助於促進血液循環、增強免疫力、加快新陳代謝，有助於調節身體的陽氣，減少春火的發生。

3. 經常保持清潔



春夏季節轉換時，氣溫變化大，容易引發感冒等疾病，因此要經常保持個人和環境的清潔，加強個人衛生，增強身體的免疫力。

4. 注意氣溫變化



春夏季節轉換時，要注意氣溫的變化，避免長時間暴曬或穿著過多的衣物，保持身體涼爽，有助於減少春火的發生。

5. 避免熬夜



春夏季節轉換時，要注意避免熬夜，保持足夠的睡眠時間，有助於恢復身體的能量，調節身體的陽氣，減少春火的發生。

滋潤可喝2款湯水

除了在生活習慣方面作出改變，多進食一些滋潤下火的食材亦有助預防「春火」的發生。以下是２滋潤湯水的食譜：

1. 桑椹茶

用料：

新鮮桑椹100克，水1000毫升，冰糖適量



製作步驟：

1. 洗淨桑椹，去蒂。

2. 將桑椹放入鍋中，加入水，用中火煮沸。

3. 繼續用小火煮20分鐘，至桑椹變軟。

4. 加入冰糖調味，煮至冰糖完全溶解即可。

5. 將茶濾掉桑椹渣，即可飲用。



功效：

桑椹具有滋陰潤燥、清熱解毒、滋潤肺燥、生津止渴的功效，有助於調節身體陰陽平衡、預防春火等。



2. 苦瓜排骨湯

用料：

排骨500克，苦瓜1條（約500克），姜片2片，蒜頭2瓣，鹽適量，水適量



製作步驟：

1. 排骨洗淨，放入滾水中焯水，撇去浮沫，洗淨後瀝乾備用。

2. 苦瓜去籽切片，備用。

3. 姜片切片，蒜頭切末，備用。

4. 燒熱鍋子，加入少許油，將姜片、蒜頭爆香。

5. 加入排骨，煎至表面金黃。

6. 加入適量的水，煮滾後撇去浮沫，轉小火煮約1小時。

7. 加入苦瓜和鹽，煮至苦瓜熟軟。



功效：

苦瓜具有清熱解毒、降血糖、利尿等功效，有助於清除體內毒素、調節血糖、消除水腫等。排骨則具有滋補強身、補骨髓、促進血液循環等功效，有助於增強體力、促進骨骼健康等。



總之，以上兩款湯水都是有助於預防春火的好選擇，蓮子百合湯及桑椹蜜湯均無明顯禁忌，惟蓮子性微寒，蜂蜜亦具有收斂作用，脾胃虛寒皆不宜過量食用，以免對身體造成不良影響。