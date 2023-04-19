眼睛健康｜近視雷射手術失敗會導致失明？一文破解3大迷思

近視其實是一種疾病，就像其他病症一樣，手術也是治療方法之一，但要在眼睛這麼精密且重要的部位動刀，許多人還是會感到害怕。



不過近年來，近視雷射手術的發展相當進步，也有全自動雷射技術，降低人為失誤以及增加安全性，重要的是，在手術前，充分與醫師溝通並做足檢查，才能矯正視力又保障眼睛的健康。

近視雷射迷思大解惑（按圖看清👇👇👇）

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1. 近視雷射手術失敗會導致失明嗎？

失明的比例其實非常的低，失敗的案例也很少。對患者來說，會覺得手術失敗是因為術後視力不如預期，因此在術前溝通，像是視力能矯正到什麼樣的程度、散光是否能改善等，都需要先有共識。而面對有些曾做過近視雷射手術，還是覺得視力不夠滿意，前來諮詢的患者，醫師也會協助評估，是否合適進行第二次手術，以及說明相關注意事項。

2. 近視雷射手術後會再近視嗎？

長期使用電子產品的患者比較容易有再近視的情況，就是所謂的度數回退，要養成用眼的好習慣，才不會再次近視，例如，不要近距離用眼太久，覺得眼睛有點痠了就要休息一下，近距離用眼30分鐘就要休息10分鐘。

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3. 近視雷射手術結束後可以馬上工作、運動嗎？

可以依照患者眼睛的疼痛感、異物感來判斷是否能工作。做完雷射後，通常接下來兩三天眼睛會有一點異物感，但基本上不影響生活，有些人擔心會影響工作的話，就建議可以在周四進行雷射，周五到周末就好好休息，周一就能正常回去上班。而運動則是建議一個月之後再開始進行。

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近視雷射手術前先諮詢的5個問題

1. 術前檢查有哪些？

2. 近視雷射的術式比較、優點、缺點、以及安全是否都了解？

3. 近視雷射能將度數矯正到什麼程度？

4. 術後醫師與醫療院所會提供哪些照護？

5. 未來是否存在眼睛疾病潛在風險？



決定做近視雷射手術前，除了解手術的各種迷思，最重要的是一定要跟醫師諮詢清楚自己眼睛的狀態，尤其是眼睛的角膜厚度及眼部疾病，都需要先尋求專業醫師的檢查。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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