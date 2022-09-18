白內障｜高度近視、糖尿病患屬危險族群？6動作6大營養素有助護眼

白內障是老年人常見的疾病，據台灣健保署統計，台灣2020年因白內障相關疾病就醫的人數，60歲以上超過8成。然而並非只有年紀大才會得到，隨著現代人接觸電子產品的時間增加，以及受文明病、生活習慣等影響，白內障也有年輕化的趨勢。



白內障的危險因子？

除了先天遺傳外，過度接觸電子產品藍光、紫外線（太陽光），眼睛受過外傷、具高度近視，亂點眼藥水，有代謝疾病、免疫系統疾病（糖尿病、紅斑性狼瘡、半乳糖血症等），長期或大量使用類固醇、利尿劑等藥物，也可能產生白內障。

4個白內障初期的症狀（按圖了解👇👇👇)

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白內障如何預防？

白內障最好的預防方法，就是遠離有害藍光及紫外線的傷害，避免長時間曝曬在陽光下，出門戴帽子及太陽眼鏡，減少長時間盯電子產品螢幕及適度間隔休息，補充護眼的食物，並建議定期做眼科檢查，了解自身眼睛的狀況。

手機平板這樣用 才不會烤熟你的眼

1. 手機亮度不超過25％，電腦螢幕亮度不超過50％。

2. 不要關燈使用手機。

3. 配戴防藍光眼鏡。

4. 在使用電腦、手機時，盡量打開防藍光功能，或加裝防藍光的保護膜。

5. 螢幕的頂端要比視線稍低，呈視線15～20度俯角，避免產生電腦視覺症候群（眼睛痠澀疲勞、肩膀痠痛）。

6. 每使用20分鐘就休息20秒鐘，看遠處6公尺以外的東西，讓眼睛放鬆。



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6大營養素幫助護眼

若常常覺得眼睛不舒服、乾澀視力模糊，要特別注意眼睛的保養，建議透過飲食來改善。以下營養素能幫助護眼：

1. 葉黃素、玉米黃素

葉黃素、玉米黃素是唯二能存留在黃斑部的抗氧化物，能過濾對眼睛有害的藍光，保護眼睛細胞、避免病變。想補充葉黃素可從菠菜、番薯葉、芥菜等綠色蔬菜攝取，粟米也有豐富的葉黃素、玉米黃素。

2. 花青素

能促進血液循環、降眼壓。富含花青素的食材有藍莓、葡萄、車厘子、茄子等。

3. 維他命C

能防止眼睛老化、預防白內障。可多攝取橘色柳橙、黃色檸檬、綠色奇異果。

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4. 維他命B雜

能保護視神經、自我修護，讓視野更明亮清晰。富含維他命B雜的食材有燕麥、糙米、綠色蔬菜、肉類等。

5. Omega-3

眼睛的視網膜感光細胞膜，有一半成分都是DHA，Omega-3，是唯一能通過視網膜屏障進入眼睛的不飽和脂肪酸，能幫助減少眼睛乾澀，保護感光細胞，也能幫助視神經發育。建議平時多攝取深海魚，如三文魚、鯖魚等，素食者可以吃堅果、荏胡麻油、藻油、橄欖油來補充。

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