養生保健｜吃銀杏延緩失智？看綠色防近視？一文拆解各種健康迷思

隨著網路科技發達，若民眾遇到疑難雜症，只要關鍵字一搜應有盡有的答案為大家解惑，而網路上充斥著各式各樣的醫療資訊，而這些深植人心的觀念，又都是正確的消息嗎？



銀杏抗血栓氧化 延緩失智靠醫療

台灣萬芳醫院神經內科黃怡臻醫師表示，據台灣、外國研究指出，銀杏果實或是銀杏葉萃取物，尚未被證實有減緩癡呆及強化記憶力等效用。銀杏葉萃取物雖然可以促進神經細胞增生以及抗血栓、氧化的作用，但是用於認知功能改善和預防退化並沒實質幫助，因此銀杏葉萃取物只能說是保健食品，若病人需要延緩失智症，還是需要借助相關藥物緩解。

醫師建議，預防失智症可以從 日常生活做起，飲食上盡少攝取太油膩和糖分的食物，維持規律作息，定期安排休閒活動如，閱讀、繪畫、散步、跳舞，與人社交等習慣，從事可增進腦力的運動，促進大腦血液循環，降低罹患失智症的風險。

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想要紓緩眼睛 就要適度「遠眺」

台灣眼科醫師江明璇表示，眼睛和綠色的關聯性，可以從可見光說起，所有電磁波中，波長介於380~750nm之間稱為可見光，人類所看到的彩虹七彩光譜就在這個區間。人眼睛最敏感的波長是555nm，對應到正好是綠色的波段，因此人在看綠色物體時，綠色的光波波長較短，容易對焦，所以睫狀肌和水晶體會處於較為放鬆的狀態。

若要達到紓緩眼睛的效果，「距離」才是更重要的方式，台灣江明璇醫師表示，近處的綠色植物和遠方的天際線，後者可以調解眼睛肌肉到遠端，幫助睫狀肌恢復彈性，因此綠色不全然能紓緩疲勞和預防近視，仍要適時讓眼睛休息搭配遠眺才是護眼的小撇步。

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六招愛眼方法 日常生活做起

江明璇醫師分享6招愛眼方法，民眾不妨適度調整原先用眼習慣，愛護眼睛從生活小細節開始做起：

1. 用眼30分鐘休息5-10分鐘。

2. 適時望向遠方有助於睫狀肌放鬆。

3. 增加戶外活動時間之餘，別忘記眼睛也要做好防曬（戴帽子、太陽眼鏡皆可）。



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4. 不在暗室滑手機；手機/電腦螢幕亮度設定不要過度刺眼或太暗。

5. 每年定期至眼科做視力檢查。

6. 均衡飲食，正常作息；含葉黃素/玉米黃素的食物，如大部分的深綠色和黃色蔬果（西蘭花、菠菜、南瓜、粟米、奇異果等）。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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