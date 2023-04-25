超級食物｜研究：西蘭花有助增強腸道防壁 惟４類人士要小心食！

西蘭花一直以來因擁有防癌和糖尿病等多種功效，是被公認的超級食物，但除此之外，食西蘭花還有甚麼功效呢？一項新的研究或者可以解答這個問題。



近日，賓夕法尼亞州立大學發表了一項新的研究結果，研究人員利用老鼠進行了測試，發現西蘭花含有某些可以保護和促進腸道健康以及抑制疾病的分子，進一步支持了這種蔬菜確實是一種超級食物的證據。

食西蘭花有助保護您的腸道並抵禦疾病！

研究人員指將實驗用的老鼠分為兩組，一組老鼠餵了一種由 15% 的西蘭花組成的飲食，相當於大約三杯半的蔬菜人類每天。而一組老鼠則餵食不含西蘭花的典型實驗室飲食。

結果發現，沒有食用西蘭花的那組老鼠腸道中的芳香烴受體（AHR）沒有被激活。

研究人員表示，AHR是一種細胞核受體，在腸道中具有重要的生理功能，AHR激活後能夠刺激腸道上皮細胞產生黏液和免疫因子，從而增強腸道黏膜屏障的功能，防止病原微生物的侵入。此外，AHR還能夠調節腸道微生物組成和代謝，保持腸道菌群的平衡，預防腸道炎症和疾病的發生。

假如AHR沒有被激活，會導致老鼠們的腸道屏障功能減弱，食物會更快地通過小腸，各種有益的細胞如杯狀細胞（分泌粘液的細胞）、潘氏細胞（幫助維持微生物組平衡的細胞）、溶酶體（分解破舊細胞和細菌的細胞）和腸細胞（幫助吸收營養的細胞）亦會減少。

賓夕法尼亞州立大學H.Thomas & Dorothy Willits Hallowell農業科學主席 Gary Perdew指，「我們的研究正在幫助揭示西蘭花和其他食物如何有益於老鼠健康的機制，同時亦可能有益於人類」。他又指，研究證明十字花科蔬菜，應該是正常健康飲食的一部分。

西蘭花的６大健康益處（按圖看清👇👇👇）

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1. 支持免疫系統



西蘭花富含維生素C和其他抗氧化劑，有助於增強免疫系統，抵抗疾病和感染。

2. 保護心臟健康



西蘭花中的纖維素和其他營養素有助於降低膽固醇水平，減少心臟病和中風的風險。

3. 促進消化健康



西蘭花富含纖維素，有助於促進腸道健康，預防便秘和其他消化問題。

4. 支持骨骼健康



西蘭花含有豐富的維生素K和鈣，有助於維持骨骼健康和預防骨質疏鬆症。

5. 有抗癌作用



西蘭花中的硫化物和其他成分有助於預防癌症，包括肺癌、胃癌、乳腺癌和攝護腺癌等。

6. 有助於控制體重



西蘭花是一種低熱量、高纖維、高營養價值的蔬菜，有助於控制體重和促進健康的飲食習慣。

西蘭花不可與薄血藥一起吃？

雖然西蘭花是一種非常健康的蔬菜，但有些人可能會因為個人體質或其他原因而對它過敏或不適應。以下是一些進食西蘭花的禁忌：

1. 過敏



一些人可能對西蘭花過敏，導致皮膚紅腫、癢痛、呼吸急促、喉嚨腫痛等症狀。如果您有過敏症狀，應該盡快就醫。

2. 消化問題



西蘭花中含有一些難以消化的纖維素，可能會導致腸胃不適、脹氣等問題。如果您有消化系統問題，建議先咨詢醫生或營養師的建議。

3. 甲狀腺問題



西蘭花含有一些異硫氰酸鹽，這些物質可能會干擾甲狀腺功能。如果您有甲狀腺問題，應該限制西蘭花的攝入量或避免食用。

4. 藥物交互作用



西蘭花中含有一些化學成分，可能會影響某些藥物的吸收和代謝，例如薄血藥，薄血藥是一類常見的藥物，它們主要用於預防血栓形成和降低心血管疾病的風險。而西蘭花中含有的維生素K可以促進凝血，因此有一些研究顯示，同時食用大量的西蘭花可能會影響薄血藥的療效。

雖然西蘭花本身並不會導致血液變薄，但如果您正在服用薄血藥，建議限制攝入含維生素K豐富的食物，包括西蘭花、菠菜、甘藍等，以避免影響藥物的療效。如果您希望在飲食中攝入這些食物，建議在服用藥物之前諮詢醫生或藥師，以了解如何調整飲食和藥物的用量，以確保安全和有效。