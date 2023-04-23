聽覺受損｜耳朵突然聽不清楚？九成突發性耳聾找不到原因

前陣子日劇《silent》轟動一時，其中緊扣的主題與「聽力」有關，別以為突然聽不見聲音，只是單純太過疲勞，醫師坦言「突發性耳聾」九成患者都找不出確切病因，且通常沒有什麼樣的徵兆。



九成突發性耳聾找不到原因

35歲的小惠從事客服工作，半年前開始在與客戶電話聯繫時，發現自己常聽不清楚電話內容，同時還合併耳鳴、頭暈等症狀，但休息後也不見改善，經過檢查結果發現自己罹患「突發性耳聾」，導致聽力竟下降三成。

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「突發性耳聾」是指該疾病三天內，純音聽力檢查發現3個鄰近音頻，出現超過30分貝的感音性聽力損失。到底為什麼會出現「突發性耳聾」？台灣台中醫院中醫師鄭惟仁表示：「由於有九成患者都找不出確切病因，因此又被稱為『不明原因的突發性感音神經型聽損』」。

目前突發性耳聾的病因仍不完全清楚，目前認為可能是「病毒感染」導致局部的神經損傷有關，但面對聽不見都會很緊張，但鄭惟仁說：「突發性耳聾的預後大多良好，半數以上的患者症狀均能夠逐漸改善，但若年齡較大、合併眩暈症狀、聽力喪失嚴重者，恢復情形就比較不一定。」

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突發性耳聾有哪些治療選擇？

而在西醫的治療上，常規的治療方式是使用類固醇、血管擴張劑等藥物，或搭配高壓氧治療，讓症狀逐漸改善。像是小惠這個個案，同樣找不出確切病因，除了服用耳鼻喉科藥物外，也參考醫師建議，至中醫門診進行「中西醫整合治療」，希望能早日痊癒。

目前中醫在處理突發性耳聾時，多以「針灸」為主，一般會選用耳部周邊的穴位來做針刺，如耳門、率谷、風池、下關等，也常會搭配上下肢的穴位來選用。鄭惟仁解釋：「針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此來達到改善聽力的目的。」

只是針灸也不完全是沒有副作用，最常見的就是患者會覺得針刺時有點痛痛的，或是針具沒有消毒好，導致局部感染，不過這些都是可以藉由醫師的小心，大幅度減少發生的機率。

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中西醫合併治療恢復狀況更佳

根據台灣於2020年發表的回顧性觀察研究，共計154位突發性耳聾患者分別接受不同的治療方式，結果發現接受中西醫整合治療（類固醇藥物+高壓氧+針灸）的組別，比起常規治療（類固醇藥物+高壓氧）的組別，不僅在聽力恢復的程度明顯的增加，而且聽力完全恢復的比例也更高。

鄭惟仁說：「所以臨床上遇到這類的患者，都會建議他們可以積極配合針灸治療，聽力恢復得愈好，患者未來的生活品質才會比較好。」

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像患者小惠除了原本的藥物治療外，也開始每周兩次的針灸治療，在中西醫雙管齊下治療後，近三個月以來，聽力逐漸恢復，耳鳴的次數也明顯減少。當自覺有聽力上的改變，千萬別拖儘早尋求專業醫師的幫助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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