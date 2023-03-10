耳鳴｜耳常聽到心跳聲屬脈動性耳鳴？一文看清症狀原因、治療方法

過去三個月，黃小姐的耳朵常聽到「咻咻咻…噗噗噗…」的低鳴聲，而且睡覺時特別清楚，聽起來就像自己的心跳聲。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



近兩週來，聲音感覺愈來愈大，不分白天或夜晚都會出現，令黃小姐夜不成眠，白天則經常頭暈、走路不穩。黃小姐飽受困擾，決定就醫，醫師聽完她的主訴，懷疑是「脈動性耳鳴」，進一步檢查耳朵、血管和大腦後，發現黃小姐腦部血管病變，並因此造成耳鳴。

究竟脈動性耳鳴是什麼？哪些原因會造成搏動性耳鳴？耳朵聽到心跳聲會自己好嗎？《Hello醫師》為您深入說明。

搏動性耳鳴是什麼？脈動性耳鳴的其他症狀（按圖👇👇👇）

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搏動性耳鳴（Pulsatile Tinnitus）又稱脈動性耳鳴，指耳朵出現低頻、規律且與心跳同步的搏動音，或是血液的流動聲、衝擊聲；聲音感覺類似「咻咻咻、嗚嗚嗚、噗噗噗」。

搏動性耳鳴可能會出現於單耳或雙耳，並可能隨著病患的頭部活動、體位變化，例如躺、坐或站，而改變強度與頻率。

與一般在靜處聽到自己心跳聲的情況相比，脈動性耳鳴出現時間較長、較頻繁，而且無論心跳是快、是慢皆可能聽見。

脈動性耳鳴的其他症狀

病患可能因為耳鳴聲或背後病因而出現以下問題：

1. 頭暈

2. 視力減弱

3. 聽力減弱

4. 走路不穩

5. 注意力不集中

6. 睡眠品質下降



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搏動性耳鳴的可能原因

搏動性耳鳴主要由血管問題所引起，例如腦部或頸部的動靜脈血管異常；因為耳朵緊鄰周遭血管，只要血管異常或血流量變大，血流聲或心臟跳動聲就會傳入耳朵。

以下病因會造成心臟輸血量增加，使血管內的血流量增加，進而造成耳鳴；通常症狀比較輕，只要解決病因，就能改善耳鳴。

- 甲狀腺機能亢進

- 懷孕

- 貧血



下列病因則會造成血管異常，例如血管硬化、狹窄、阻塞或畸形等；需要立即就醫檢查、治療，以免血管問題惡化，日後阻塞中風。

- 動脈問題：頸動脈狹窄、頸動脈剝離、動脈粥狀硬化、動脈瘤、動靜脈簍管、動靜脈畸形

- 靜脈問題：頸動脈球異常、良性顱內壓增加

除了上述2類血管病因外，下列原因也可能造成搏動性耳鳴：

- 開放性歐氏管

- 中耳膽固醇肉芽瘤

- 顱底或顳骨的血管腫瘤

- 顳骨異常地薄，使血管的聲音容易傳進耳朵



脈動性耳鳴的檢查項目

脈動性耳鳴有一個特色，當按壓頸部血管，例如喉嚨附近或耳朵後方，耳鳴聲就可能會消失。醫師除了可能會依此做初步判斷外，也會使用聽診器或安排下列檢查，以找尋病因：

- 血管超聲波檢查

- 血液生化檢查：甲狀腺、血脂、血糖

- 血管攝影檢查

- 電腦斷層掃描（CT）

- 腦血管磁振造影（MRA）

- 腦部磁力共振（MRI）



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如何治療搏動性耳鳴？耳朵聽到心跳聲要看哪一科？

若搏動性耳鳴是由貧血、甲狀腺亢進或慢性的心血管問題所引起，隨著身體狀況的改變，症狀可能會自行好轉或時好時壞；但若是由頸部或腦部的血管問題所造成，在病因尚未根治之前，症狀通常不會逐漸好轉，反而可能愈趨嚴重。

由於耳鳴是很常見的症狀，若未深入檢查，多數時候常找不到原因；因此，若經常發生疑似搏動性耳鳴的症狀，建議儘早赴大型醫院的耳鼻喉科或神經內科檢查，避免頸、腦部的血管病症惡化，未來腦中風或腦出血。

檢查後，醫師會依據病因，給予合適的醫療建議：若為嚴重的腦部血管結構問題，通常需手術處理；若為心血管問題，則視病因及嚴重程度，決定服藥或接受手術。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：耳朵聽到心跳聲要看哪一科？搏動性耳鳴的症狀、原因及治療】

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