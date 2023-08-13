下背痛｜越老越嚴重？是脊椎受傷？10大似是而非迷思醫生跟你破解

下背痛是很多人常見困擾，根據台灣健保資料庫統計，因下背痛就醫的人數僅次於感冒，約8成人一生至少有一次下背痛經驗。不過，大多數人卻不夠了解下背痛，舊有或錯誤的觀念也可能影響治療和預後，《英國運動醫學雜誌（BJSM）》早前就發表一篇破解下背痛迷思的文章，澄清10大大眾容易誤解或舊有的下背痛觀念。



「民眾普遍對於背痛的迷思，也是造成背痛不容易痊癒、病患數量這麼多的原因之一，」曾因此困擾，長期關注下背痛的台灣林口長庚紀念醫院復健科醫生王思恒就指出，「這些新觀念對於很多人來說都會很驚訝，認為『這些觀念和我知道的都不一樣』，甚至沒辦法接受，但我很認同下述提到這10點觀念，覺得十分精闢。」

下背痛是大問題還是小毛病？不用亂估，看看以下的解說吧！（按圖了解）

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迷思1：下背痛是嚴重的疾病

其實下背痛大多不是嚴重、會威脅生命的狀況。但還是得先經醫生評估，排除高危險的可能性，僅有極少數的下背痛是嚴重疾病的表現，王思恒分享，「曾遇到病人因為前列腺癌轉移，造成下背痛，但這樣的情況相當少見。」

迷思2：下背痛症狀會隨着年齡增長變更嚴重

並不是年紀愈大愈容易背痛，下背痛患者年齡大多集中在30～40歲及80歲以上，且下背痛不會因為年齡增長加劇，反而大多數症狀都會改善，不會惡化。

王思恒認為下背痛就像感冒，不一定要看醫生，但看醫生能先排除嚴重的可能性，且吃藥治療緩解症狀，「有很多民眾認為有骨刺、脊椎退化、年紀增長就會造成下背痛，但其實是錯誤觀念，從比例上來看數量差不多，且下背痛症狀大多會隨時間改善，治療是為緩解疼痛，即使沒有治療，下背痛也會自行痊癒。」

年齡不應該是焦點，身體使用的方式才值得關注，台灣郵政醫院疼痛科醫生楊琢琪認為，下背痛患者應該要改變過去僵化的習慣、調整動作模式，如果甚麼改變都不做，症狀仍有可能持續，甚至隨時間惡化。

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迷思3：持續下背痛都是因為組織傷害

100個下背痛患者中，約有85個是非特異性下背痛，代表找不到明確結構原因，也是最常見的類型。長期下背痛不見得和組織傷害有關，反而可能和生活習慣、負面想法、消極態度有關係。「有時候下背痛患者的X光甚至比一般人還要漂亮，因此不必執着於影像上的結構，」楊琢琪指出。

王思恒解釋，民眾普遍認為下背痛就是要開刀、年紀越大越嚴重等，因此也產生下背痛難治療的心態，而這樣的心理會影響生理症狀，導致下背痛難以痊癒甚至加劇。

迷思4：下背痛的原因一定要靠影像檢查判斷

錯，影像不代表一切，楊琢琪表示，要釐清下背痛原因，仍需要詳細的身體檢查，影像檢查只是輔助，且影像有異常不代表會造成疼痛。

影像檢查對於下背痛的預後和恢復大多沒有幫助，甚至可能因為心理因素，讓預後和恢復狀況變得更糟。國外的下背痛治療指引也建議，若沒有明確懷疑，不須做影像檢查，甚至有研究發現，有做影像檢查的患者下背痛較不容易痊癒。

王思恒解釋，大部分下背痛患者找不到明確原因，因此影像檢查不是絕對必要，不但能減少花費，也降低接觸輻射頻率，且沒有人的脊椎是完美的，多少會有一點骨刺、兩邊不對稱，這些小瑕疵反而可能造成病患焦慮。

迷思5：運動、活動時出現疼痛，代表脊椎受傷，需停止或改變所做的運動

過去觀念如此，但近年有學者發現，慢性下背痛患者在運動時感到疼痛，比沒有感到疼痛的患者恢復得更好。

「這是一個滿新的概念，運動時感到疼痛，其實不一定表示你做錯了，」王思恒解釋，疼痛不只是東西壞掉而已，可能因心理因素，或是大腦對疼痛的調節出了狀況，因此運動時感到疼痛，不一定代表受傷，反而有研究指出，運動時感到疼痛，其實不需要過度擔心，甚至能幫助下背痛恢復得更好。

值得注意的是，這不代表運動時疼痛完全沒問題，但若是慢性非特異性下背痛患者，在進行適當運動復健時，感到些許疼痛是可以接受的，「以疼痛值滿分是十分，大約三分左右的疼痛不須太過擔心，但若是劇烈疼痛就該就醫，尋求專業協助，」王思恒說。

「疼痛不代表脊椎受傷，但確實表示需要做出調整，」楊琢琪則表示，若是運動、活動時出現疼痛，還是需要進行動作調整與學習，或是提升身體的基礎能力，來幫助患者完成活動，但不代表應該完全停止運動或活動。民眾若是運動時突發疼痛，可先暫停並觀察後續狀況，若持續疼痛應先就醫，排除結構上的問題後，再進行動作教育或運動復健。

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迷思6：不良坐姿、站姿和搬重物的錯誤姿勢會引起下背痛

不良姿勢和下背痛到底有沒有明確關係？王思恒表示，目前大部分研究發現，應該沒有，只有少部分研究認為有些許關聯。

過去認為是骨盆前傾、駝背等不良姿勢造成下背痛，「但有學者發現脊椎側彎患者下背痛的比例，和一般人無異，也打破了不良姿勢和下背痛之間的關聯，」王思恒指出，若是沒有反覆機械性操作，不良姿勢不一定會導致下背痛。楊琢琪則認為，姿勢是否「標準」與會不會背痛無關，倒是坐太久、動得少才和背痛相關。因此不需糾結於維持完美姿勢，反而建議民眾多活動，不要長期時間維持某個姿勢不動。

迷思7：下背痛是因核心肌群不夠力，只要有強壯核心肌群就能預防下背痛

錯，過去認為，背痛就是因為核心肌群無力，所以要訓練核心，但其實這個觀念近年不斷被挑戰，有學者發現，下背痛患者的核心力量不見得會比一般人差。王思恒表示，目前的觀念是，背痛和核心肌群無力沒有關聯，虛弱、失能的核心肌群不會導致下背痛，雖然核心訓練能治療下背痛沒錯，但它的效果沒有比其他運動好。

民眾不應過度執着核心訓練，而忽略了其他面向，楊琢琪表示，脊椎的活動是3D的面向，不應過度訓練、只偏重某些肌群，而應該要均衡發展，「加強核心可能是復健計畫其中一部分，但並不是唯一。」

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迷思8：讓脊椎反覆負重會造成磨損和組織受傷

事實上，長期的脊椎負重大多是安全的，且對於強化肌群有幫助。

王思恒解釋，身體組織不是死的，可依外在需求、壓力改變，像常搬重物的人背肌特別強健，所以若有長期訓練、循序漸進負重，並不容易因此受傷，大多數人會受傷，多是因為身體還不習慣，冒然讓脊椎承受巨大重量，增加受傷風險。

即使是非特異性下背痛患者，也能透過循序漸進的重量訓練，幫助身體恢復、改善下背痛。

迷思9：下背痛反覆發作都是因為組織受傷

反覆的下背痛通常和活動、壓力或情緒的變化更相關，不一定是因為組織受傷。

症狀會受心理因素影響、抱持着消極心態，或是將下背痛視為大災難的患者，很容易導致疼痛持續、難以痊癒。

迷思10：下背痛用藥物、注射和手術等治療是有效、必要的

「以治療來說，應該是侵入性愈小的愈優先，且儘量選可逆的療法，」楊琢琪以韓國、美國為例，脊椎開刀的保險給付審查嚴格，低侵入性治療無效後，才給付手術，藉此保護那些其實不需手術的病人。

過去多是依賴被動治療，現在會希望病患主動改變；有不少民眾會質疑，吃藥吃很久，為甚麼背痛不會好？楊琢琪解釋，若是病患僅被動接受治療，沒有改變生活與動作習慣，問題的根源依舊不會解決。藥物、儀器復健、注射治療僅扮演過渡期的角色，在病患學習主動改變、調整動作模式期間進行輔助、緩解疼痛，而不是要讓患者一直處在被動治療的過渡期狀態中。

也就是說，當患者開始接受被動治療的同時，也應同步尋求專業人士幫忙引導動作學習等主動作為，這才是完整的改善計劃。

王思恒則認為，過去的觀念是「背痛是機械性的問題」，即使到目前，主流觀念還是認為下背痛是一個「力學」問題，是因為拉傷、關節退化、姿勢不良等原因造成，但近年不斷有研究發現，心理因素也會影響下背痛，就像是憂鬱、焦慮、災難化的負面想法、因為害怕傷害脊椎或害怕疼痛而避免特定身體活動等，都會影響復原。

「其實下背痛患者可以維持原本的生活，只要有正確認知，而且持續活動，大部分的人可能在3個月內就會改善、痊癒，」王思恒指出。如今認為下背痛治療應該先改變民眾的心態、想法，因此打針、手術、鴉片類藥物治療不會被當作治療的優先選擇，而是應該先進行教育、引導患者進行適度運動、訓練等改善下背痛症狀。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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