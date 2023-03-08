細菌感染｜肝病族群不慎感染一細菌恐致死！醫教如何處理海鮮

海鮮是美味且營養價值豐富的食物，常在大餐宴席中扮演不可缺少的要角，但有些族群在食用時仍需要小心。



台灣書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，有慢性肝病者、糖尿病、長期使用類固醇或免疫力較差的人一旦感染海洋弧菌，恐會引起嚴重併發症，甚至死亡。

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海洋弧菌感染方式有2種 身上有傷口要留意

海洋弧菌，又名創傷弧菌，是存在於鹽水中的細菌，一般感染海洋弧菌途徑有2種，1種是食用到被海洋弧菌污染的食物，另1種方式是身上傷口接觸到遭海洋弧菌污染的海水、被海洋生物刺傷等。

康本初提到，一般免疫力正常者在感染到海洋弧菌，大部分都只是輕微的腹瀉、腸胃炎、嘔吐或局部傷口感染，但有慢性肝病者，如肝硬化、慢性乙型肝炎、丙型肝炎、脂肪肝炎等，或是免疫力較差、長期使用類固醇、有糖尿病者，屬於高風險族群，倘感染海洋弧菌則有可能引起嚴重併發症，甚至危及生命。

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除食用外摸到也可能感染 醫建議戴手套處理海鮮

肝硬化、肝功能異常、免疫力低下者，生食海鮮要當心！康本初解釋，當民眾有肝硬化、肝功能異常或免疫力低下時，肝臟無法正常發揮作用，會影響體內的代謝、免疫等功能，一旦吃到被海洋弧菌污染的食物，或是傷口接觸到帶有病菌的海水、魚蝦，海洋弧菌就可能直接進入血液中，造成全身性的影響。一開始可能是發燒、傷口處腫痛，皮膚出現水泡，嚴重時有蜂窩性組織炎、肌肉組織壞死，甚至敗血性休克而有致命的危險。

最後，康本初提醒，肝病在身者，盡量避免生食海鮮，在下廚及剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、魚鰭、蝦殼、蟹殼刺傷，倘手有傷口，連食材浸泡的水、流出的汁液都要避開，謹慎一點可以戴上手套，以免海洋弧菌趁虛而入。對於慢性肝病也應定期追蹤治療，平時應避免熬夜，維持生活作息正常，均衡飲食，讓肝臟儘量維持正常功能，才能降低海洋弧菌的威脅。

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