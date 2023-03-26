肝臟健康｜長期肝血氣不足其他臟腑也損傷！中醫稱肝火旺是什麼？

「肝」是沉默的器官，本身不會發出警訊，但就中醫觀點，五臟六腑息息相關，長期肝血氣不足，也會造成其他臟腑損傷，身體產生許多異常的狀況。



台灣中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主治醫師吳柏鋒表示，中醫的「肝」就像一個物流公司，負責管理身體的三大貨物，包括氣、血、水的流通；而情緒、睡眠、飲食，甚至藥物等，均會影響「肝」的疏泄功能。

尤其是「肝」很容易受到情緒影響，長時間處於焦慮、緊張、抑鬱之下，造成肝氣鬱結，就會讓身體的氣、血、水三大貨物運輸卡關，出現各種大大小小的病徵。

10種傷肝壞習慣（按圖了解👇👇👇）

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肝出問題，全身都有毛病

中醫認為肝腎兩臟關係密切，有「肝腎同源」的說法。吳柏鋒指出，肝和腎有互相滋養的關係，即所謂「肝腎相生」，肝的疏泄調達和調節血量的功能，必須依賴腎陰的滋養；腎陰的再生，又須通過肝的疏泄而入藏於腎。

台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容指出，《素問 ‧ 五臟生成論》曰：「肝主筋，其華在爪，開竅於目」，故中醫的肝出問題，表現範圍廣泛，包括血液、筋脈、消化、情志、眼睛等都有可能出問題。

吳宛容解釋，中醫說的「肝火旺」，並不是指肝指數升高，千萬別因此跑肝膽腸胃科驗肝指數。肝火的「火」是人體中「促進機體功能活動的能量」，當能量過強、失去控制，就會造成病理性的「火」，影響健康。

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肝火旺的人會「爆」肝嗎？

賴睿昕表示，肝火旺會導致體內的內分泌失調、新陳代謝失衡，但不等於肝臟發炎，所以也不會「爆肝」。但如果本身為肝炎帶原者，長期熬夜、睡眠不足，使體能透支，造成陰陽失衡、陰虛火旺，確實有可能加重疾病惡化。

肝氣不疏，容易化生火氣

吳柏鋒指出，最先出現的通常是消化器官的蠕動和運作出問題，中醫稱作「肝鬱脾衰」或「肝脾不和」，容易出現包含脹氣、打嗝、胃酸倒流、腹瀉或便秘，甚至腸躁症等的表現。「肝氣不疏，時間久了容易化生火氣，產生亢奮」。

台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕強調，「肝火旺」，通常與壓力、情緒、熬夜等有關，而現代人壓力神大、熬夜晚睡、作息失當、情緒起伏大等，讓許多人因為肝火旺而來求醫。

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患者多有頭痛頭暈、眼紅眼屎多、眼睛乾澀、耳鳴、口乾、口苦、冒痘、胸悶、心煩、燥熱、肩膀僵硬、小便黃熱、便秘、月經不調、睡眠品質不佳等狀況，甚至引起肝炎及病變。

吳柏鋒補充說明，熬夜不睡覺，導致肝陰不足、肝陽偏亢，除了肝火症狀，也容易接著產生腎陰不足、腎陽偏亢有腎火，或腎氣虛衰 的問題，表現出疲勞無力、記憶力變差、腰痠膝軟、大小便異常等，甚至損害生殖、內分泌功能表現。

保肝丸用來退肝火 不適合用於肝炎

「肝若不好，人生是黑白的」，過去，肝病可說是台灣的國病，因而造就保肝丸、養肝保健品的暢銷。台灣市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，市售保肝丸多已中醫藥配方製成，主訴退肝火，並不適用於西醫所說的肝病。

吳宛容強調，西醫的「肝炎」是「傳染性病毒性肝炎」的簡稱，主要是由肝炎病毒入侵，使肝臟細胞的功能發生障礙，或損害肝臟細胞，造成肝臟病變，若不治療，之後可能進一步衍伸出肝硬化、肝癌等嚴重傷害。

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西醫肝病的病理機制與中醫養肝完全無關，因此無法一體適用於中醫養肝方。吳宛容說明，就中醫觀點看乙肝、丙肝、肝硬化等，其證型確實有虛實之分。其中，實證的治療，可使用煅蘆薈（意指烤過的蘆薈）等抗發炎、清熱瀉火的中藥。

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