消暑｜吃對食物也能改運？5大食材開脾健胃　讓身體保持水分充足

想知道你的運勢嗎？大家對開運的認識除了血型、生肖、星座之外，吃對食物也能改運！



而「不同的身體狀態，就要吃不同的食物」，台灣營養師雷小玲表示，用在地當令的蔬果跟食材，就可以讓你更健康，吃出好運勢。

▼5大食材開脾健胃、帶來好運（按圖了解 👇👇👇）

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吃在地、當令蔬菜的好處

為什麼食用在地當令食材最健康？所謂的「當令」指的是當時的節令，每種蔬果都有最適合的生長季節，在合適的節氣裡栽種，它們會長得更茁壯，抵抗力強，由於病蟲害也較少、不需要噴灑太多的農藥，因此可以減少肥料、農藥的使用，吃得會更健康，更省荷包。

雷小玲表示，有研究發現，當季食材，不但比非當季的食材營養價值更豐富，還可以節省從其他國家運送的碳足跡的排放成本，幫助地球減低溫室效應，減少環境污染。

夏至開運秘訣：5大食材開脾健胃、帶來好運

天氣愈來愈熱，夏天潮濕悶熱，細菌病毒會快速生長，不少民眾容易被熱到頭昏眼花，因為夏天身體水分流失快，氣血會隨著流汗而流失，潮濕和暑熱交替，容易影響脾胃失調。

雷小玲建議，要讓身體保持水分充足，可以補充一些開脾健胃、清淡的食物，不只維持生理代謝機能、對皮膚好，也能保持血糖及血壓的穩定，心情平穩後，運勢自然跟著好。

1. 瓜果類

夏天就是瓜果類的季節，西瓜、哈密瓜、香瓜，富含水分、鉀離子，可以幫助利尿排水，對於控制血壓者是很好的水果來源。

2. 蔬菜類

可選用大青瓜、小青瓜、冬瓜、絲瓜，這些皆是含水分、低熱量食材，消暑利水，適合拿來入菜烹煮，雷小玲建議，可用冬瓜煮湯、醃小青瓜、絲瓜蛤蠣等烹調方式，利脾健胃又清熱解毒。

▼5類瓜分別有什麼功效？（按圖👇👇👇）

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3. 筍類

夏天也是筊白筍、蘆筍產季，不僅鮮脆甜，清涼退火，有助穩定心情，可以適量攝取。

4. 火龍果、熱情果、荔枝

火龍果的豐富膳食纖維和果膠，有助於促進腸胃蠕動、改善便秘問題。雷小玲說，腸胃道健康，心情比較好，例如早上起床後就把垃圾排出體外，容易感到精神氣爽，好運氣自然跟著來。

另外夏天也很多人愛吃荔枝，它具補充能量，富含維他命C等營養素，但糖分高，雷小玲提醒量要控制，不宜過多。

5. 海鮮類

屬優質蛋白質，而夏季也是盛產黑吞拿魚的季節，不僅鐵質、OMEGA-3含量豐富，還含DHA、EPA有助活化腦部，保護心血管。另外，蛤蠣、生蠔含鋅，可入菜補充活化肝臟所需要的營養素，幫助提高免疫力。

常常說相由心生，長相和氣色會影響你的命運，藉由攝取關鍵營養素，結合當令食材，找回食物季節感，讓身體更健康，對整體開運都有幫助。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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