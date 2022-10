保健品｜每日食綜合維他命可減緩大腦衰退？一文看清專家解說

最近有1項研究發現,每天服用多種維他命可能有助於讓大腦免受思維能力下降的影響,該研究刊登在《阿茲海默症與失智症雜誌》(Alzheimer's & Dementia)。



持續服用綜合維他命 思維衰退減緩60%

北卡羅萊納州Winston-Salem州立大學醫學院的老年學和老年醫學教授Laura Baker指出,在對21,000多名年齡在65 歲以上的男性和女性進行的1項試驗中發現,可可對思維能力沒有任何好處,但每天服用多種維他命確實提高了2,000名參與者的認知能力。

研究人員表示,可可對腦力的影響是這項研究的主要焦點,雖然它失敗了,然而在3年內服用複合維他命,卻可以減少大約60%的思維衰退,尤其對心臟病患者的益處更大,因為他們已經面臨思維衰退的風險中。

Laura Baker說,這並不是研究人員原先期望的結果,也尚未釐清為何複合維他命會產生這種效果。

功效仍需更多驗證 若經證實將帶來顯著影響

阿茲海默症協會首席科學官Maria Carrillo表示,儘管這樣的結果令人鼓舞,但協會並不建議使用複合維他命來降低老年人思維衰退的風險。

因為在提出任何建議之前,需要在更大、更多樣化的研究人群中進行獨立的驗證性研究,才能確認治療和預防措施對所有人群都有效。因此,他們計劃在不同人群中進行更大規模的試驗來測試他們的發現。

Maria Carrillo指出,如果這些發現能夠得到證實,它有可能顯著影響公共健康,包括改善大腦健康、降低醫療保健成本和減輕照顧者的負擔,尤其是在老年族群中。

資料來源:Multivitamins, but Not Cocoa, Improve Cognition in Older Adults

