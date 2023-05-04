貧血｜心悸胸悶易與心腦血管疾病混淆！43歲女貧血全因這飲食習慣

別把心悸、胸悶都當成心臟問題。台灣一名43歲黃小姐，長期有頭暈、手腳冰冷、心悸、全身虛弱等症狀，近幾個月開始出現胸悶，以及輕微活動就呼吸困難。



她懷疑自己是否有心臟疾病，進一步求診檢查後，才發現是缺鐵性貧血，經過治療和飲食習慣調整，貧血狀況得到改善，不適症狀也獲得控制。

6類人最易貧血、補鐵飲食原則（按圖看清👇👇👇）

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肉吃太少、飲用咖啡……患者嚴重貧血

台灣台南市立醫院家醫科醫師曾彥勳說明，黃小姐臉色、結膜皆很蒼白，心搏過速，且飲食習慣少吃肉，偶會喝咖啡、茶葉提神，排便和月經量大致都還算正常。因此，安排抽血檢驗，發現黃小姐為嚴重貧血，進一步驗鐵，更呈現嚴重缺乏。於是給予鐵劑補充，並建議調整飲食習慣，肉、蛋、海鮮、深綠葉蔬菜、豆類、堅果類等適量補充，避免隨餐飲用茶葉或咖啡。經6個月治療，貧血狀況已獲改善，頭暈、心悸、胸悶等問題也不再困擾她。

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貧血常見4症狀，易與心腦血管疾病混淆

世界衛生組織對貧血的定義為男性血紅素＜13g/dL，女性＜12g/dL，約有10～20％的人有貧血問題，年輕女性和65歲以上老年人尤為常見。曾彥勳指出，貧血常見症狀為容易頭暈、呼吸困難、心悸、易倦怠等。病人常以為自己是心臟、腦血管或其他內分泌代謝的疾病。

曾彥勳說，根據紅血球體積大小，可區分為小球、正球、或大球性貧血。門診常見的小球性貧血，則以缺鐵性貧血和海洋性貧血為主，兩者為常見的貧血。海洋性貧血一般以遺傳為主，較難有效治療；而缺鐵性貧血一般則以腸胃道血液流失，女性月經量過多或營養吸收缺乏為主，只要找出病因進行治療，一般都能獲得不錯的改善。

9種營養素不足相對應症狀（按圖👇👇👇）

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缺鐵性貧血如何治療？

缺鐵性貧血的治療以補充鐵劑為主，可搭配維他命C幫助吸收，療程大致需半年（一般目標為血紅素正常後，再補充3個月），並且定期追蹤。曾彥勳提醒民眾，勿擅自補充鐵劑，應由醫師診斷，以免輕則花錢又不能對症下藥，重則延誤疾病病程，而造成遺憾。

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