維他命｜氣色差貧血吃深綠色蔬菜　盤點9種營養素不足相對應症狀

人們每天從食物中攝取到維他命，還有不少人會吞維他命來補充健康所需，但你知道你補對了嗎？



台灣營養師彭逸珊表示，有些維他命人體無法自行合成，必須從食物中得到，例如氣色差或貧血需要補充B12、B6及葉酸；眼睛疲勞應該多吃莓果類補充花青素；嘴角破則是缺乏維他命B2。她並且整理出常見9大症狀，以及相對應的營養素，幫助民眾選對食物補充營養素，改善健康狀況。

9種營養素不足相對應症狀（按圖👇👇👇）

+ 5

獨居圖方便簡單吃 營養常不足

台灣彭逸珊營養師表示，身體需要的13種維他命中，最早被提出與運用的是維他命C，因早年長期在海上航行的水手們不容易取得蔬果，嚴重缺乏維他命C，以致出現牙齦發炎、容易出血的情形，自此之後陸續發現這些人體無法自行合成，必須從食物中攝取的各種維他命。

你可能認為，現代人只有營養過剩，很少有缺乏維他命的情形；但實際上，不少銀髮族處於缺乏營養而不自覺的情況下，其中又以獨居長者佔多數，原因是製備食物不易、想要吃清淡飲食，或覺得簡單方便就好，長期下來導致維他命缺乏，出現嘴破、傷口不易癒合或是指甲易斷裂等情況。

相關文章：護肝飲食｜有益肝臟4維他命要點食？這種小心攝取過量有死亡風險👇👇👇

+ 9

綠色蔬菜好處多 嘴角破補B2

彭逸珊營養師以圖表列出9種營養素不足的相對應症狀：

氣色差或貧血：要補充B12、B6及葉酸，如深綠色蔬菜、蛋類、酵母粉。

夜間視力模糊：要補充維他命A，如內臟類、南瓜、紅蘿蔔。

電子產品用太多：要補充葉黃素，如菠菜、番薯葉。

眼睛疲勞：要補充花青素，如莓果類水果。

嘴角破裂：要補充維他命B2，如乳品、瘦肉、內臟類。

頭髮、指甲脆弱：要補充生物素，如蛋黃（避免生蛋）、乳品。

皮膚乾裂：要補充維他命A，如內臟類、南瓜、紅蘿蔔。

牙齦出血：要補充維他命C，如紅肉、水果。

頭皮、皮膚脫屑：要補充鋅、B雜，如瘦肉、海鮮、乳品。



相關文章：保健品｜5維他命與藥物併用恐產交互作用 增加肝負擔、出血機率👇👇👇

+ 5

彭逸珊提醒民眾，多注意自己與身邊親友有無上述這些狀況，而銀髮族若出現營養素缺乏的症狀，也不必太灰心，只要將營養補齊，嘴破就會好，傷口也會加速癒合，甚至原本稀疏的頭髮都會再長出來，生理機能也會活絡起來。

延伸閲讀：

食譜／告別沙漠眼！Omega-3降低眼部疾病 彩椒改善眼疲勞－醬燒果香鯖魚

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」