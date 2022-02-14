減肥｜身體纖瘦不等於健康！過瘦可能出現貧血、胃下垂6種病

苗條的身材是絕大多數人都期盼追求的目標，尤其是年輕的女性。但是如果太瘦，甚至到了「紙片人」的程度，那就不僅不是外表是否亮眼的問題，而是可能讓健康亮起紅燈。



你的體重在標準範圍內嗎？

根據台灣國民健康署所公布的身體質量指數（BMI）計算標準，成年人正常的BMI應該維持在18.5（kg/m2）及24（kg/m2）之間，低於18.5就是過重過輕，如果低於16，就是嚴重體重不足。

過瘦可能引發的健康問題（按圖👇👇👇）

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而如果出現體重不足，甚至嚴重不足的狀況，很可能會瘦出6種疾病或症狀：

一、骨質疏鬆症

骨科醫師指出，重力可讓骨骼變得較為緻密，而維持理想體重又是保持重力的最好方法。根據統計，BMI大於18的人，出現骨質疏鬆症的機率遠低於BMI小於18的人，尤其是偏瘦的女人，因為體內的雌激素不足，會影響骨骼與鈣的結合，無法維持正常的骨密度，不少不到30歲的年輕女性，因為過瘦反而導致骨密度比4、50歲的女性還低。

二、免疫功能下降

過瘦的人常會有營養不均衡及維他命攝取不足的情形，易導致免疫球蛋白減少，免疫力下降，對病毒和細菌等病原微生物的抵抗力較弱，容易出現感冒、發燒及疲勞等症狀。有些過瘦的人甚至腸胃功能可能會受影響，造成消化不良或潰瘍。

過瘦的人由於體內儲存的能量不足，無法支應外來的影響，一旦生病就會使疾病恢復痊癒的時間拉長。

三、貧血

過於消瘦者普遍存在營養攝入不均衡的問題，鐵、葉酸、維他命B12等造血物質本身就攝入不足；由於吃得少，基礎代謝率也比常人要低，因此腸胃運動較慢、胃酸分泌較少，影響營養物質吸收。這些都是造成貧血的主要原因。而如前面所說，營養不良也會造成身體免疫力下降，還容易引發繼發性貧血。

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四、腎功能受損

過瘦的人體內脂肪含量不足，導致包裹腎臟的結締組織變得鬆、肌肉減弱，無法提供腎臟可以依托的外在肌肉保護，而導致腎臟下垂而引發內部靜脈血滲出，而出現血尿，還會伴隨腰部痠痛。

五、胃下垂

這種症狀的原因跟前面所提的腎功能受損很類似，當人體過分消瘦時，身體內腹壁鬆弛、腹肌薄弱，導致懸吊、固定胃部位置的肌肉和韌帶鬆弛無力，腹壓下降，於是整個胃的生理位置就降低、胃蠕動減弱，從而引發胃下垂。

長期胃下垂的人會因為心理精神因素或貧血、消瘦等因素，而有頭昏、頭痛、失眠、心悸、乏力等症狀，少數甚至會出現抑鬱症的症狀。

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六、皮膚鬆弛

快速減重過頭而變得消瘦的人，會因為皮下脂肪的過度流失會造成皮膚鬆弛，而被脂肪撐大的皮膚早已失去了彈性，所以當得不到皮下脂肪與肌肉的支撐時，鬆弛下來的皮膚就會變得褶皺不平。

而老人如果過瘦，由於皮脂腺分泌減少，會導致皮膚會變薄與乾枯，很容易發生皮膚角化症、慢性皮膚騷癢等老年性皮膚病。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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