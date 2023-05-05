體臭｜狐臭體質通常都有1種特徵！醫拆解4大迷思香水會愈擦愈臭

夏天氣候炎熱，腋下冒汗容易出現怪怪異味，讓旁人紛紛避走怎麼辦？專家指出，許多民眾常常對於身體異味不自知，有的孩子早在青春期後就有狐臭困擾，在學生及職場都受到孤立困擾，若不處理只能讓臭味跟一輩子。



台灣林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，狐臭是一種體質的遺傳，且通常從青春期開始出現，現在也有許多研究發現，如果是濕耳垢、油耳朵的小孩，大概長大後有九成機率會就可能出現狐臭困擾。

要夠解決腋下的多汗及異味狀況，其中最常見的止臭4個方法，包含使用香水、止汗劑、手術及微波破壞汗腺等原理，然而其效果和作用原理卻不一樣，醫師也針對民眾最關心的 4個迷思進行解答。

2招分清楚你是「汗味」還是「狐臭」（按圖👇👇👇）

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為何身體會產生狐臭味？

黃耀立指出，皮膚是一個排泄器官，總共約有200至300萬條的汗腺，一種視外分泌腺也就是俗稱小汗腺，遍佈全身，另一種是頂漿腺，俗稱為大汗腺，多分布在腋下、跨下等毛囊處毛孔。

「大汗腺到了青春期會逐漸成熟，受到遺傳的影響，有的人味道較重，有的則是汗腺密度高，容易有多汗的情形發生。」黃耀立指出，民眾來診間看診，醫師會使用棉花棒拿腋下是否濕黏、有異味用來確認是否有狐臭問題。

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有狐臭的人為何不自知？

台灣兩性諮詢專家許藍方說明，狐臭者往往聞不到自己身上的味道，與「嗅覺疲勞」有關，當鼻子持續聞到同一種氣味，嗅覺中樞就會由興奮狀態轉入抑制狀態，為大腦避免過度疲勞，並自我保護措施，因此很難察覺自身體味問題。

尤其是自身有狐臭問題，多來自遺傳，有的人很喜歡自己的味道，還會用手去摸腋下來聞，也有伴侶之間會喜歡聞對方身上的體味，但如果味道很不好聞的人，很有可能就會影響周遭的人際關係。

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狐臭可剃毛、擦止汗劑改善？

黃耀立指出，剃腋毛只是除毛，會再長出來，不會因為剃毛狐臭就改變，但止汗劑是利用鋁鹽擦劑滲入，用來減少汗腺排出，效果可以持續數小時，但止汗劑容易會使皮膚出現暗沉和色素沈澱。

因此，也有人擦更重的香水蓋過去，但會迸發出更厲害的味道，反而味道更臭，若是體質敏感者，還可能會因為擦了含有化學香精等成分，導致接觸性皮膚炎發生。

另外有的人也會使用肉毒桿菌素，可以抑制神經傳導物質，但作用是減少小汗腺分泌汗水，對於頂漿腺／大汗腺等造成狐臭的部位無效。

7招減少體味（按圖👇👇👇）

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想做狐臭手術又怕手腳出汗？

面對多汗與狐臭的成因，許多人遲遲不願解決的最大原因，在於民眾若進行狐臭手術，可能會讓身體產生代償作用，原本腋下出汗的問題，變成轉移到手腳出汗。

黃耀立分享，過去的內視鏡截斷、燒除交感神經節及內視鏡旋轉刀頂漿腺刮除術，通常是屬於侵入治療，術後需要拆線跟照護傷口，還可能產生疤痕。但如今已經有非侵入性的清新微波治療，可以使用探頭加熱原理，精準破壞大小汗腺。

透過維波加熱的原理，可以達到止汗、除毛和清除異味的效果，術後腋下會有稍微的腫脹，約一兩週就會慢慢消，當天就可以洗澡碰水，其有效性與傳統手術一樣都是永久的，卻少了侵入性的副作用與風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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