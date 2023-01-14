癌症｜短期連續多次感冒聽力變差或患鼻咽癌　別輕視5種癌症徵兆

癌症長期成為台灣人十大死因之首，成為危害健康與生命的頭號殺手。



但癌症是一種比較難治的疾病，最重要的原因是大多數的癌症早期並沒有徵兆，80%的病人發現時都已經是晚期，增加治療難度。

5種癌症該如何提早發現？（按圖👇👇👇）

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一、鼻咽癌

鼻咽癌初期症狀不明顯，也沒有發展出任何篩檢工具可以早期檢測，一般而言，等到淋巴腺腫大而塞住鼻腔，或是壓迫視神經影響視力時，往往都已是到了中、晚期了。

所以如果出現無原因的流鼻血，或是出現很像感冒的症狀，例如流鼻涕、咳痰等，卻一直沒好，或是很少感冒的人卻短期內連續感冒多次，還有出現中耳積水、單側耳朵耳鳴、聽力變差等情形，都要提高警覺，可能是出現鼻咽癌的徵兆。

▼鼻咽癌5大徵狀，鼻塞、流鼻血原來也不容忽視！（按圖👇👇👇）

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二、肺（腺）癌

肺（腺）癌多年來一直排名台灣人罹患癌症的前兩名，也是個沒有早期篩檢工具的癌症，只知它是一種分化生長速度極快的癌症，許多人等到出現咳嗽、咳痰帶血、或因胸痛、吞嚥困難而去醫院檢查時，多半已是晚期，如果進入3B或第４期，或出現癌細胞遠處轉移現象，平均存活時間僅6個月。

所以，若有慢性咳嗽持續3週以上、痰中帶有血絲、容易氣喘、胸痛、體重異常減輕，甚至頸部摸到淋巴結硬塊等症狀，一定要儘速就醫。

有肺腺癌家族史者也是高危險群，應該每年接受1次低劑量電腦斷層掃描，但由於檢查費用不低，若有經濟顧慮，也可改做胸部X光檢查。

8種常見癌症早期警號（按圖👇👇👇）

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三、腎臟癌

腎臟位於後腹腔，而且體積較大，所以癌細胞不容易早期發現，早期很少會讓人感到不舒服，也是個沉默發展的癌症。

當病患出現血尿、腰部痠痛、腹部長出腫塊、莫名發燒找不到感染源等症狀，就應儘快就醫進行檢查。此外，長年洗腎、有吃止痛藥習慣者，還有常染頭髮的人，也是腎臟癌的高危險群。

四、胰臟癌

胰臟癌雖然排名台灣人罹癌名次不高，但初期也是悄然無息、毫無症狀，等到發生症狀時通常已到晚期，平均5年存活率只有5%，而可以開刀治療病患的5年存活率也僅10%。

胰臟癌如果長在胰臟頭，有時會造成阻塞性黃疸，還有機會早期發現，但如果是長在體部或尾部，往往因為沒有明顯徵兆，就很難早期發現。一旦出現上腹部悶脹、或有持續不明原因的腹痛，甚至是背痛，卻查不出病因，或是體重莫名快速減輕，都要警覺很可能是得了胰臟癌，要儘快就醫檢查。

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五、卵巢癌

卵巢癌佔女性罹癌排名也不高，但多數病患發現時也都已是進入晚期，被稱為是「最沉默的殺手」，30年來罹患卵巢癌的婦女暴增10倍。

卵巢癌初期有75%下腹脹痛嘔吐、食慾不佳的非典型症狀，有家族病史、肥胖女性要多注意卵巢癌威脅。卵巢癌初期有些人症狀為下腹腫脹、脹氣、悶痛、消化不適、骨盆或腹部疼痛、頻尿或尿急，幾乎每天出現其中一種症狀長達2或3週，尤其是過去沒有發生這些症狀時，就應儘速就醫。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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