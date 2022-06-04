鎮痛貼｜錯誤使用可傷肝腎　每次2片為限　長服2種藥物不宜使用

痠痛貼布常被用來舒緩筋骨痠痛，雖然是貼在皮膚上，但使用不當會傷肝、腎及胃，怎麼貼痠痛貼布才安全呢？



「我沒有壞習慣，不抽煙、喝酒、熬夜，為甚麼肝指數這麼高？」拿到健檢報告的李先生不解。最後才發現，原來是他喜歡重訓、游泳，有痠痛的問題，因此會使用痠痛貼布來改善症狀。

別以為肌肉感痠痛，便可肆意地貼鎮痛貼啊，會對身體有害的！（按圖了解)

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痠痛貼布成分有3種 錯誤使用恐傷肝腎

痠痛貼布常被用來舒緩各種肌肉痠痛，但痠痛貼布含藥性，雖然貼在皮膚上，但會經皮膚吸收、肝腎代謝，使用不當可能引發各種副作用。

台灣新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁指出，一般市售的痠痛貼布，成分大致可分為非類固醇止痛藥、水楊酸和中藥貼布，非類固醇止痛藥成分的貼布，使用過量可能會導致胃出血和腎功能下降，有胃潰瘍的人也要注意。

水楊酸使用過量則是會傷肝，且可能引發雷氏症候群，好發於2個月～16歲的孩童，會導致肝衰竭甚至死亡，目前已禁止16歲以下的人使用，「水楊酸和非類固醇止痛藥都是消炎鎮痛，差別在於水楊酸是比較早期的藥物成分，廣告中常看到的水楊酸甲酯就是其中一種，而水楊酸甲酯結構又與阿斯匹靈相似，使用過量可能中毒，」陳渝仁說。

2007年美國曾發生一名學生，因為過量使用減輕肌肉痠痛的藥物導致死亡的案例，體內含有過量甲基水楊酸，最後證實是同時使用痠痛貼布又吃消炎藥，導致肝壞死。

中藥貼布則是含有薄荷、辣椒素或一條根，這類貼布大多有活血化瘀、促進局部循環的功效，薄荷涼感能舒緩疼痛，辣椒素則是「以痛制痛」，用辣椒熱辣的感覺來止痛，並產生溫熱感。

除了可能傷害內臟，貼布也可能和口服藥產生交互作用。陳渝仁表示，使用非類固醇止痛藥會影響凝血功能，因此有口服抗凝血藥物的人就不適合貼。

如果有規律服用阿斯匹靈來預防心血管阻塞、血栓的人，由於非類固醇止痛藥會和阿斯匹靈競爭細胞受體，可能會降低阿斯匹靈的效果，另外如果使用的是水楊酸甲酯成分的貼布，也要注意阿斯匹靈的使用量，以免過量造成生命危險。

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如何安全使用貼布？專家指出2重點

貼布使用方便，但畢竟有藥性，貼太多貼布等於用藥過量，貼的片數和時間該怎麼拿捏？

1. 使用片數

陳渝仁表示，每天使用貼布的量，以不超過2片為限，每片大小約一個手掌或B5大小的貼布，「把藥布剪成數小片貼也沒關係，因為看的是總量。」

2. 使用時間

貼布藥效一般4～6小時就會釋放完，貼太久反而會導致過敏，陳渝仁也指出，臨床上最常見的還是過敏、紅疹，所以最多6～8小時、夏天建議4小時就要撕下來，也不建議睡前使用貼布，「很多人晚上睡覺時貼，但一睡就超過6～8小時，這樣過敏的機率會提高。」如果還沒貼到6小時皮膚就已經開始搔癢，就要立刻撕下來。另外有濕疹、傷口的地方也不要貼，以免造成感染。

藥師甘誼文也表示，有些人每2、3個小時就換貼布，頻繁更換也可能造成用藥過量，所以同一個部位一天不要重複貼3張貼布。

另外市售中藥貼布的成分可能較複雜，可能同時含有中草藥和西藥成分，甘誼文建議使用單一種貼布或成分即可，不要同一天中、西混合使用，以免藥物過量。

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使用貼布超過7天都沒效就要就醫

痠痛貼布方便好用，一般落枕、肩頸痠痛、扭傷，做家事導致的媽媽手都有舒緩的效果，醫師也不會阻止民眾使用，但是對於較深層的疼痛，例如五十肩，貼藥布就沒什麼幫助。

如果貼了一週疼痛都沒有緩解，或是使用期間愈來愈痛，就要就醫診斷疼痛的原因，有可能是骨骼的問題，或原因根本不是肌肉的問題，而是其他原因，例如心血管疾病造成的轉移痛和輻射痛，就會導致肩頸痠痛。

甘誼文也指出，要緩解痠痛不只有貼布，適當地熱敷、運動和伸展都能緩解痠痛，嚴重時則要就醫，不要一味依賴痠痛貼布。

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油性和水性貼布不同？3種情況不要貼

市面上貼布除了成分不同，型態也分為油性和水性2種。甘誼文表示，2種型態的貼布在舒適度、使用時機都各有不同：

．水性貼布：以高分子聚合物為基底，水分含量高、厚度較厚，黏貼度較差但較舒服、不容易起過敏，藥效釋放快速，可以用在急性痠痛時。



．油性貼布：以樹脂當作基底，厚度較薄，黏著度好但較容易過敏，藥劑釋放較慢，可以用在慢性痠痛後的保養。



除了貼的時間和用量，陳渝仁也指出，從以往的研究來看，還有3種情況不適合貼藥布：

1. 曬太陽後：曬太陽後皮膚血管會擴張，加速藥物吸收，可能導致不舒服。



2. 飲酒後：喝酒本就傷胃，而貼布成分有些也傷胃，因此可能增加胃痛或胃出血的可能性。



3. 泡湯後：泡湯會讓血管擴張、加速全身血液循環，增加藥物吸收。建議可以在泡湯後身體比較冷卻、不燥熱的時候再貼。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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