防蚊｜夏季易遭蚊叮蟲咬？ 研究揭：沐浴露一種味可使蚊子遠離！

最近一周小雨連場、雨下不停，這種時候往往就是蚊子在家中出沒的高峰期，一不留神很容易就會被叮到紅腫痕癢。眾所周知蚊子會被體味所吸引，但原來除了個人體臭，平常使用沐浴露的味道亦會影響你對蚊子的「吸引力」！



近日，美國維吉尼亞理工大學與州立大學在科學期刊《iScience》發表了一項最新的研究結果，研究發現根據你日常使用沐浴露/肥皂味道的不同，會對產生吸引或驅趕蚊子的效果，而其中椰子味的肥皂是最能夠產生驅蚊作用的。

研究：花果香味令你更惹蚊

研究人員招募了共４名志願者，並要求用四種不同品牌的肥皂洗刷其中一隻手，而另一隻手則保持原狀，將這個過程重複４次。然後將沾染了肥皂和個人體味的衣物放置在蚊子前。結果竟發現，染上肥皂花果香味的衣物對蚊子更具吸引力。

研究人員解釋，蚊子在不吸血時，亦會從植物中吸取花蜜，因此肥皂中花果香味會提高對蚊子的吸引力。但研究的共同作者和弗吉尼亞理工大學生物學家 Chloé Lahondère博士指，肥皂香味帶來的效果亦會因人而異，「每個人聞起來都不一樣，就算在使用肥皂後亦一樣；你的生理狀態、你的生活方式、你吃的東西和你去的地方都會影響你的氣味」，因此實際效果會視乎肥皂與個人身上獨特的體味產生的交互作用而有所不同。

▼有些情況被蚊叮了，後果可能很嚴重。有些致命傳染病，是由蚊子傳播（按圖👇👇👇）：

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椰子味肥皂最能驅趕蚊子？

研究又發現，在４種用於測試的肥皂中，椰子味的肥皂結合人體氣味後，竟會產生驅蚊作用。

另一位參與研究的助理教授Clément Vinauger 博士表示，「過往的研究表明，椰子衍生的化學物質往往對吸血昆蟲具有驅避作用。如果你容易被蚊子叮咬，這可能是解決方法。」但他強調，肥皂香味並不能替代傳統的驅蚊劑，而且持續時間仍有待研究，因此，若想得到最有效的保護，最好還是選用傳統的驅蚊劑。

預防蚊叮實用５妙法

除了保持身體清潔，還有以下幾種方法可以預防蚊叮蟲咬：

1. 穿著長袖衣物和長褲，蚊子和其他昆蟲往往會咬露出的皮膚，穿著長袖和長褲可以減少暴露的皮膚面積。



2. 使用防蚊液或噴霧，選擇含有DEET成分的防蚊液或噴霧，可以有效地防止蚊子和其他昆蟲叮咬。



3. 放置蚊香或使用電子驅蚊器，蚊香和電子驅蚊器可以釋放出對蚊子等昆蟲有驅逐作用的氣味，減少叮咬的機會。



4. 避免在蚊子和其他昆蟲活動的時段外出，蚊子和其他昆蟲往往會在黃昏和晚上活動，盡量避免在這些時段外出，可以減少被叮咬的機會。



5. 清理環境，蚊子和其他昆蟲往往棲息在濕潤和髒亂的環境中，保持環境清潔和干燥，可以減少它們的棲息地和繁殖的機會。



▼6種夏天常見蚊蟲咬傷症狀、治療方法（按圖👇👇👇）

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（參考資料：iScience）