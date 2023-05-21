腰痛｜久坐導致下背痛全因椎間盤突出？居家保健8方法助緩解不適

長期久坐久站、姿勢不正確等，讓腰酸背痛成為現代人常見的問題，尤其是「下背痛」。



根據台灣家庭醫學醫學會統計，台灣有高達8成的成年人有過下背痛經驗，疼痛從下背蔓延到臀部、大腿，不管坐或站都超不舒服。

居家保健8方法助緩解下背痛（按圖 👇👇👇）

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肌肉扭拉傷，是造成下背痛最大兇手

發生「下背痛」時，許多人都會聯想「我是不是椎間盤突出了」？台灣陽明馬光中醫診所陳宜民中醫師表示，「椎間盤突出」確實是下背痛的原因之一，但更多的是「肌肉扭拉傷」，疼痛侷限於下背，甚至延伸至臀部、腿部。

陳宜民進一步說明，若下背痛原因與關節、肌肉、骨骼有關，則稱作「機械性下背痛」，分別為肌肉扭拉傷、椎間盤退化、椎間盤突出、骨質疏鬆導致壓迫性骨折、脊椎狹窄、脊椎滑脫等。

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下背痛好發族群，中西醫治療能改善

下背痛的好發族群為45至60歲間，危險族群為久坐、久站、抽煙、肥胖與搬重物工作者等最常發生。他說：「西醫治療常以消炎藥、肌肉鬆弛劑搭配使用，或依照病情選擇復健、手術等治療方式」。

不過，因為下背痛至中醫求診的病患也不少。陳宜民提到，急性機械性下背痛患者經針灸療程治療後，搭配藥物的使用能達到良好的效果。「常選穴道為大腸俞、腰陽關、腎俞等，配合補肝腎、化瘀血、鬆弛平滑肌的中藥以加強療效」。

8個居家自我保健預防反覆發作

而使用針灸搭配藥物治療後，回家別忘了8個居家自我保健，才能預防下背痛的反覆發作。下背痛的常見因姿勢不良或工作型態所造成，適度的運動、適當的飲食與睡眠都能幫助減緩症狀，也能夠降低復發的機率。

1. 固定的動作不超過30分鐘。

2. 選擇軟硬適合的枕頭與床墊。

3. 治療期間減少搬重物。

4. 搬物品須靠近身體，先彎曲膝蓋並保持背部平直，大腿再施力站起。

5. 平時坐姿須使膝蓋微高於臀部。

6. 睡覺平躺時在膝蓋下放枕頭，側躺則放在雙膝之間。

7. 熱敷或熱水澡可幫助舒緩疼痛，但溫度不宜過高。

8. 少吃寒涼屬性食物，如冰品、瓜類、白蘿蔔、綠豆等。



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陳宜民強調，一般下背痛利用上述方式治療皆有良好效果，但如果出現紅旗徵兆（red flag），可能與感染、免疫疾病或癌症有關，需至醫院進行詳細檢查，包含近期有創傷史、半年內體重突然減輕、發燒、骨質疏鬆、類固醇使用等。

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