痔瘡｜50歲以上半數女性患有痔瘡！醫生揭4個因素影響罹患機率

隨著年紀漸長，身體上許多機能都會衰退，相較於眼科、臉部老化，腸道的衰變與痔瘡也是值得大家留意的細節，因為通常病症外表上看不出來，長輩通常也不好表達。



直腸外科醫師表示，50歲以上半數女性會罹患痔瘡的原因，包含產後子宮增長壓迫直腸周邊靜脈、老化導致的靜脈、直腸機能下降都是重要因素。

罹患痔瘡4大原因（按圖 👇👇👇）

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台灣台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純發文在Facebook專頁中發文分享，年老者罹患痔瘡機率會增高，據美國胃腸病學會（ACG）估計，到50歲時，將近一半的人患有痔瘡，而造成相關影響的因素有4個：

1. 懷孕子宮增長施加壓力：有別於用年齡區分，產後無論年紀多少都要注意，原因主要是不斷增長的子宮對稱為下腔靜脈的大靜脈施加壓力，該靜脈負責將血液從腿部輸送回心臟。而這種壓力會減緩下半身的血液流動，進而壓迫直腸周圍靜脈，使其腫脹。

2. 老化致腸道、靜脈回流變慢：隨著身體老化和機能下降，行動能力變慢，往往過著久坐不動，導致流向下半身的血液變慢，引發靜脈回流不順，同時腸道機能的退化，也讓年老後，排便不順，進而加大腹內壓的壓力。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖 👇👇👇）

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3. 年老肌肉無力更難排便：年紀增長，直腸敏感度降低，加上行動不便、腹部和骨盆底肌肉無力，更容易加大排便壓力，除此之外，「繼發性便秘」的因素也常見於中年老人，包括藥物使用，如止痛藥、抗高血壓藥和精神病藥物等。

4. 馬桶蹲太久症狀會加劇：馬桶蹲久不僅不會幫助排便順暢，反而會加劇便秘與痔瘡的惡化，因為年長後，直腸平滑肌收縮減弱或無法放鬆排便肌，讓排便時間拉長，拉長的過程只會不斷增加腹內壓擠壓糞便，導致血液回流受阻，很可能站起來時瞬間天旋地轉而暈倒。

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黃郁純提醒，可以從生活細節中去觀察家中長輩是否有痔瘡或者腸道消化的困擾，定期陪診治療，都是對長輩最好的照顧。

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