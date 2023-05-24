癌症｜胃炎至胃癌只需4步！患者變得年輕化？遠離胃癌要做齊6要點

胃癌是全球最常見的癌症之一，據世衞組織去年的研究報告顯示：2020年全球胃癌新發病例數達108.9萬。而提到胃癌，中國人都不陌生，因為它是中國的高發癌症。



2015年中國癌症數據顯示，胃癌的新發病例數和死亡病例數約為40.3萬和29.1萬，發病率和死亡率分別為29.31/10萬和21.16/10萬，在惡性腫瘤中均居第2位。幾乎每天有1100人被確診為胃癌，每5分鐘就有3人因胃癌離世。而且，年輕人胃癌的發病率略有增加趨勢。

6方面養胃護胃（按圖看清👇👇👇）

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從胃炎到胃癌，只需4步

中國作為胃炎大國，人們或多或少都會有點胃部毛病。曾有醫生這樣開玩笑：來做胃鏡的人，100個裏面101個都有胃炎，因為給他們做檢查的醫生本人也有胃炎。因此，人們對於胃不太舒服這件事，已經習以為常。

不過，從不會增加胃癌風險的淺表性胃炎，到致命的胃癌只需4步：慢性淺表性胃炎→萎縮性胃炎→腸上皮化生或異性增生→胃癌。如果檢查結果是萎縮性胃炎，就算是胃癌癌前病變了。從第2步開始，胃癌的風險就逐漸增加了。而且相對於老年人，年輕人胃癌的生長速度更快，更容易遠處轉移，噁心程度高，預後更差。

除了遺傳因素，和不良的生活習慣密切相關，比如愛吃燙食、口味重的醃製食物、燒烤、吸煙、飲酒、熬夜、吃重口味夜宵、飲食不規律等等。另外，長期的工作壓力、情緒宣泄不暢也會與胃癌發生息息相關。

容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

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養胃護胃，我們可以這樣做

想要讓我們的胃更健康，降低胃癌風險，在日常生活中，我們可以從以下6個方面入手：

1. 清淡飲食，少吃醃製、熏製的食物

世界癌症研究基金會、美國癌症研究所指出，鹽和鹽醃製的食物，很可能是胃癌的致病因素。口味太重，攝入高濃度的鹽，不僅會導致胃上皮增生和壁細胞損傷，還能有效增強CagA陽性幽門螺旋桿菌的致癌作用。

醃製食物中，不僅鹽含量高，還往往含有較多的亞硝酸鹽，它會在我們胃腸道和胺類物質結合，形成致癌物亞硝胺。熏製食物在煙熏的過程中，會被致癌物環芳烴類和甲醇污染，也會增加人體腫瘤發生的風險。有研究顯示，煙熏肉可使胃癌的發生風險增加64%。

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2. 多吃新鮮的蔬菜水果

新鮮蔬果富含豐富的維他命和礦物質，比如維他命C、維他命A、維他命E、類胡蘿蔔素、葉酸和類黃酮等。這些維他命可以清除在胃黏膜中形成的自由基，從而減少自由基介導的DNA損傷，降低胃癌風險。

研究顯示，一週5天或更多頻率增加蔬菜水果的攝入，可以降低非賁門型胃癌的風險，每天增加100g水果的攝入量，胃癌的發病率降低了44%。

3. 減少飲酒

酒精是明確的I級致癌物，大量飲酒和高酒精度的酒對於胃黏膜都有着很大刺激和損傷。研究發現，每天飲酒量大於50g的人，比不飲酒或少飲酒的人，患胃癌的風險高24%。所以，能不喝酒，儘量不喝。如果實在要喝，可以選擇少量喝一點低度酒。

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4. 細嚼慢嚥，三餐規律，杜絕暴飲暴食

細嚼慢嚥是一個非常好的飲食習慣，除了讓食物得到充足的咀嚼，減少胃部負擔以外，還能避免狼吞虎嚥吞下大量的空氣，導致出現噯氣、腹脹等胃部問題。

同時，飢一頓、飽一頓不可取，規律的飲食對於胃部的保護也非常重要。很多人會通過餓肚子減肥，但胃裏長時間沒有食物，大量的胃酸就會損傷胃黏膜，長此以往，慢性胃炎、甚至胃潰瘍就都會找上門。

暴飲暴食更要杜絕，雖然我們的胃是有彈性的，但如果總是讓它處於飽脹的狀態，或者把它撐得太過分，就容易導致胃部不適，比如腹脹、消化不良，嚴重的甚至會胃出血。

5. 不要過度依賴某些藥物

消炎藥是不少家庭的常備藥，尤其是很多中老年人，對於抗生素有很大的依賴。像阿司匹林、布洛芬等藥物，長期吃都會對胃造成刺激，損傷胃黏膜。如果因病情不得不長期服用這些藥物，那必要時可以諮詢醫生，同時服用保護胃的藥物。

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6. 使用公筷

幽門螺旋桿菌已經被世界衞生組織認定為導致胃癌的I類致癌物，感染幽門螺旋桿菌的人往往會患有不同程度的慢性胃炎，並且患胃癌的風險會增加。

幽門螺旋桿菌的傳染能力極強，全球有35億人感染，如果家裏有一人感染，很容易傳染全家，如果您或者家人的檢測結果是陽性，並且有消化性潰瘍、慢性胃炎伴消化不良等情況需要及時根治。

在中國，絕大多數家庭沒有分餐制，因此，吃飯的時候，多加一雙公筷是非常必要的。另外，如果已經檢查出幽門螺旋桿菌感染，並伴隨胃潰瘍、萎縮性胃炎等癌前病變，一定要立即進行幽門螺桿菌的根除治療。

最後要提醒年輕人的是，保持良好心態，及時調整不良情緒也非常關鍵。

【本文獲「王旭峰營養師」授權轉載，微信公眾號：wangxufengyys】

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