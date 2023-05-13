胃氣脹｜4類引發脹氣地雷食物要避開！中醫師推薦2穴位緩解脹氣

肚子脹氣好難受！上班族有時餐餐外食，你的早餐都吃些什麼？



台灣中醫師王昱琳在社交平台PO文分享，日前收治一名患者主訴症狀，吃完早餐後，肚子常常脹氣到不行，一問之下才驚覺「原來都是脹氣食材的完美組合」，她才一一盤點出須留意的地雷脹氣飲食！另外，王昱琳也分享2個緩解脹氣的急救穴位舒緩噁心、想吐。

6大易脹氣食物（按圖👇👇👇）

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哪些是引發脹氣的地雷食物？

1. 喝的：包含牛奶（奶茶也算）、豆漿、任何有氣泡的飲料。

2. 澱粉類：包含糯米、麵包、吐司、饅頭、番薯、薯仔、芋頭等。

3. 蔬果類：包含椰菜、椰菜花、洋蔥、蘋果等。

4. 高油脂：如炸物、餅乾也很容易導致脹氣。

王昱琳建議，容易脹氣或正在脹氣的人，建議先避開這些食物，否則更容易產氣。

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中醫推薦2穴位解救一肚子悶氣

王昱琳說，脹氣的人可能會出現打嗝、想吐、頻繁排氣之類的症狀，以中醫來看屬脾虛、氣滯、食積等問題，若有脹氣困擾可試試就診中醫師找出病因。另外，她也提供2個緩解脹氣好用的穴位，如下：

1. 內關穴

功效：心包經，它也是可以聯絡三焦的絡穴，能調和上、中、下三焦，俗話說「內關心胸胃」，不僅能緩解胃酸倒流，可以改善打嗝、想吐；對於長者常見的血管疾病也有預防的功效，能紓緩心律不整、心絞痛。

位置：在手臂內側，距離手腕三指幅。

利用穴位、養胃茶來緩解胃痛脹氣（按圖看清👇👇👇）

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2. 合谷穴

功效：是止痛大穴，除了可以改善頻繁的排氣，還有助緩解疼痛、預防感冒、過敏等作用。

位置：在手背虎口處，大拇指與食指的指蹼邊緣，拇指間下方。

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