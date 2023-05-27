結節水囊腫｜手腕關節處長出一顆小肉球？過度操勞小心腱鞘囊腫

手部因不明原因長出一坨小肉球，壓起來不太疼痛，幾乎沒什麼感覺，但異樣的外表總讓人有些心慌慌，生怕是什麼惡性腫瘤報到。但腱鞘囊腫是種很常見的良性腫瘤，多半是因關節過度重複使用所致。



腱鞘囊腫是什麼？為什麼會長腱鞘囊腫？（按圖了解👇👇👇）

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腱鞘囊腫屬於良性的軟組織腫瘤，又叫做「肌腱瘤」或「筋瘤」。好發於手腕關節的背側或內側，但也可能在身體各處出現。腱鞘囊腫的外觀為約一到兩厘米的圓形膚色突起，裡頭沒有瘀血或發黃膿，囊狀構造內含液態膠狀物質，因此摸起來不太硬，觸感偏軟。而若是大的腱鞘囊腫，直徑可達到二至三厘米，壓下去可能會有痛感，易影響關節活動，也常進一步影響日常生活。

為什麼會長腱鞘囊腫？

腱鞘囊腫是種肌腱滑膜或腱鞘的發炎，成因一般認為是慢性刺激引起的結締組織退化而成。

重複性的關節運動：肌腱於腱鞘中滑動過度頻繁，像是打籃球、羽球、桌球或做家事、美髮業、料理或搬運重物等，關節長時間過度勞損形成。

▼良性與惡性腫瘤的定義（按圖了解👇👇👇）

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腱鞘囊腫如何治療？

腱鞘囊腫並不會從良性腫瘤轉為惡性腫瘤，大部分不需特別治療，讓關節適度休息便會自動消退。因此若小的腱鞘囊腫沒有造成特別不適，可以保守治療。但如果是大的腱鞘囊腫造成疼痛或關節功能障礙，可考慮以針抽吸或是手術切除，細針抽吸有較高的復發率，若再度長時間操勞關節處仍有可能使腱鞘囊腫再發。手術則是將整個腱鞘囊腫連同囊壁、周圍部分正常的腱鞘、腱膜等組織徹底切除。

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