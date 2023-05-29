皮膚健康｜皮膚病反覆發作怕運動流汗更癢？醫揭這樣做可照常運動

隨著疫後回歸正常生活，運動風氣又開始盛行，許多人為追求健康體態而開始健身，有些人則是為親近大自然而從事戶外運動。



然而，常見皮膚病患者不愛運動，甚至避免從事運動，多半因為擔心流汗等因素而影響膚況。其實，運動對皮膚病患的身心健康都有正面幫助，只要避免過度激烈的運動與做好運動後的皮膚護理，就不必擔心膚況變糟。

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運動有助皮膚病患者排毒 流汗須儘快擦乾或替換衣物

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師表示，皮膚病是因為身體內五臟六腑代謝失衡，以致正常應從大小便排泄的有毒廢物，才改由皮膚排毒。不論是濕疹、異位性皮膚炎或是乾癬病人都鼓勵運動，因運動過後皮膚毛細孔張開，尤其讓皮膚微微出汗，有助於將體內囤積的垃圾代謝快速排出。

乾冷的冬天是乾癬好發高峰期，而多數患者的病況在暖和的夏天較為好轉，西醫治療會採取照光治療，夏天曬太陽也有助於乾癬的症狀改善，但應選擇早晨或傍晚較溫和的太陽，並把握正中午不曬太陽的原則。

台灣鄭愛蓮醫師建議，皮膚病患平時可慢跑、走路、騎單車、打球或到健身房，但避免游泳，因游泳池的氯含量太高，對皮膚過於刺激，反而會加重濕疹搔癢症狀，若是大自然的海邊或溪邊玩水則無妨。

台灣鄭愛蓮醫師分享，過去曾收治1名小5生參加學校泳訓班，看診時雙腳濕疹長水泡且濕爛，中醫治療期間先暫停游泳後好很多，然而回去泳訓班後又復發，治療效果也不佳，直到退訓才沒再復發。

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中醫治療針對個人體質對症下藥 皮膚傷口清潔也很重要

中醫治療皮膚病須依個人體質開立適合藥方，約8成病患是使用清熱解毒、健脾利濕的藥物，少數2成病患則使用補陽藥物。曾經有位乾癬病人吃了1週清熱解毒的中藥後，症狀改善不如預期，還出現水腫症狀，最後改採用補陽藥物，再添加止癢、少量去血熱藥材，乾癬改善、水腫也消退了。

中藥內服外擦必須雙管齊下，運動完後皮膚病傷口的清潔也不容馬虎，清洗皮膚患部不要用沐浴乳，用肥皂快速清洗後擦乾即可，且肥皂含皂鹼愈少愈好。鄭愛蓮醫師指出，臨床上常見患者怕痛，只用清水清洗傷口，皮膚暴露在空氣裡還是會沾染細菌，每天早晚擦藥，若患部未清洗乾淨，容易導致患部發炎紅腫，藥效也無法滲入。

濕疹患者出汗後皮膚會很癢 儘速擦乾能減緩皮膚發癢反應

倘若濕疹病患治療後皮膚恢復正常，觀察1個月未再發作，就可以開始正常飲食，部分患者會再針對個人體質，加強調理脾胃、肝氣或腎氣用藥，在中醫上稱為「鞏固治療」。日後若感覺輕微復發，先從飲食調整做起，忌冰冷飲食，不碰海鮮、牛羊、辣椒；水果暫時不吃，多吃煮熟的青菜，不熬夜等，自行調整1至2週，多半能自行復原，若仍無法有效壓制，須儘快回診尋求醫師治療，以免病況加重。

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台灣鄭愛蓮醫師提醒，運動衣物則選擇寬鬆的純棉材質，運動時間盡量控制30分鐘內，運動完則立刻用肥皂清洗皮膚，並多補充水分，有助於將體內垃圾排出。另外，外出運動應隨身攜帶毛巾或換洗衣物，流汗後可換上乾淨衣物，隨時擦乾像是手肘、手肘內側、膝蓋內側、腰部和頸部等流汗容易發癢部位，保持皮膚乾爽。尤其濕疹患者出汗後皮膚會很癢，儘速擦乾或洗淨便能減緩皮膚發癢反應。做好運動前後的準備功夫，皮膚病患也能享受運動帶來的樂趣和好處！

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