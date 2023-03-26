護齒｜飯後食香口膠可降低蛀牙風險！大人小孩都啱用保護口腔健康

你對吃香口膠的印象是什麼？有些人認為香口膠代表散漫、不恭敬，亦有人覺得香口膠能提神，但牙醫師指出，無糖香口膠好處不只這些，如果飯後不方便刷牙，吃無糖香口膠來代替也可以，大人、小孩都適用。



口腔疾患是常見疾病中的第一名，2022年世界衛生組織發表的《全球口腔健康報告書》中指出，「2019年全球77億人口裡，高達35億人患有口腔疾病。」約每2人就有1人有口腔問題。其中「恆牙未治療齲齒（蛀牙） 」佔最多數（57.1%），其次是「嚴重牙周疾病（不單純是牙齦發炎，而是牙齒已鬆動、搖晃的程度）」（20%）、「乳牙未治療齲齒（蛀牙）」（14.6%）、「全口缺牙」（8.8%）。

導致蛀牙的三大元素（按圖看清👇👇👇）

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台灣中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧提及，至今仍有許多家長認為孩子乳齒蛀牙沒關係，顯見人民對乳齒照護較缺乏重視。他強調，乳齒健康與恆齒生長息息相關，未來若有口腔疾病，帶來的困擾不只有疼痛、功能喪失，也會影響孩子學業表現、社交互動、自信心降低、恐懼、睡眠障礙等問題。

為了降低蛀牙給大人、小孩帶來的困擾，黃耀慧呼籲人人都應遵守「愛牙4守則」，包括定期口腔檢查、早晚使用含氟牙膏刷牙、每天使用牙線或牙線棒、飯後咀嚼無糖香口膠或含氟漱口水。他指出，用餐完後若能刷牙是最好的選擇，但如果當下不方便，透過無糖香口膠或含氟漱口水也是很好的選擇，大人小孩都適用。

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英國倫敦皇家學院透過系統性文獻回顧發現，飯後嚼無糖香口膠有降低28%蛀牙發生率、控制成人及兒童口中致齲菌數量（突變型鏈球菌）、減少牙菌膜等功效，可作為飯後口腔清潔的替代方式。不過黃耀慧指出，無糖香口膠並非真正無糖，但它是細菌無法利用的糖，因此咀嚼起來不會完全無味，民眾亦可不必擔心有甜味的無糖香口膠反而釀嚴重蛀牙。

為何咀嚼無糖香口膠可以保護牙齒？黃耀慧解釋，咀嚼無糖香口膠可以刺激唾液分泌，而唾液可以中和牙菌膜產生的酸性物質，有中和及保護琺瑯質的作用。但他強調，並不是只要咀嚼香口膠就可以防蛀牙，基本的刷牙與正確潔牙方式還是不可少，才能保持口腔的健康。

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不過小孩子也可食用無糖香口膠嗎？黃耀慧認為，研究證實無糖香口膠對孩子口腔健康的確有益處，但考量現實層面，年紀較小的孩子無法乖乖坐著咀嚼20分鐘，也擔心在校會有亂吐香口膠的疑慮，又或者6歲以下幼童恐有吞嚥上的風險，因此孩子可先選擇漱口水或維持飯後潔牙的習慣，只要能保護口腔健康，就是好方法，可視個人方便來選擇。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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