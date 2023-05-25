心臟病｜如何區分胃酸倒流火燒心與心臟病？專家教3重點提高警覺

胃酸倒流又稱為「火燒心」常見、最典型的症狀包含心口灼熱，然而，心臟病發作也經常感到胸痛、胸口不適，到底應該如何區分或提高警覺，避免讓自己陷入生死一瞬間？



台灣中國醫藥大學附設醫院內科部醫師蕭望德指出，胃酸倒流通常在飯後發生，是因為胃中的酸性內容物逆流，刺激位於胸口的食道而產生灼熱感。不少人會把這樣的火燒心症狀誤以為是心臟出了問題，其實並非如此。

胃酸倒流會伴隨胸痛，雖然與心絞痛的症狀表現雷同，但心臟造成的胸痛通常需要緊急處置，胃酸倒流造成的胸痛則多數可以藉由生活調適或服用制酸劑來緩解。

如何區分胃酸倒流和心臟病？（按圖👇👇👇）

+ 7

重點一、別誤判火燒心和心臟病

美國胃腸病學會的數據，臨床有高達兩成的患者，會出現非心因性胸痛，最大的原因就是源自於胃酸從胃部慢性反流到食道引起的「胃酸倒流」，此外，食道炎、胃、十二指腸、肝膽胰等上腹部器官也會反映在胸痛或類似心絞痛症狀。

因此，也使得民眾在胸痛的感受上十分模糊，也比較不容易區分，診斷上也會發現大約有一半的心臟病患者，很可能在初步有症狀的時候，誤判形勢而沒有及時就醫，導致無法在黃金治療期撿回一命。

相關文章：護胃飲食｜胃酸倒流宜忌食物清單 營養師教避免吃宵夜防火燒心👇👇👇

+ 10

重點二、區分胃酸倒流和心臟病

美國心臟病專家Myrna Alexander Nickens便指出，心絞痛通常會持續5到10分鐘，然後才會消退，心臟病發作時間則會稍微長一些，至於胃酸倒流可持續數小時之久。

心臟病常見伴隨的徵兆，除了胸痛外，還可能會有胸部緊繃、灼痛或有壓迫感，而且通常會隨著運動或情緒壓力的爆發而惡化，擴散到背部、頸部、下巴或手臂等部位，甚至出現以下情況，需要儘快就醫。

- 出汗

- 頭暈

- 噁心

- 呼吸困難

- 心律不整

- 喉嚨緊緊的、口角麻麻的症狀

- 經休息後症狀可能迅速消失，但是也有可能第一次發作就嚴重致死



心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：心臟病｜盤點心肌梗塞9大前兆 3方法預防低鹽飲食、控制體重

但如果胸痛是由「胃酸倒流」或者與消化系統引起，常常在吃下高脂肪、辛辣食物後等飯後時間，出現更劇烈的疼痛，並且會受到姿勢變化的影響，例如躺下或彎腰時，胸口疼痛會加重，甚至胃酸容易在口腔中留下口臭與異味。

重點三、心臟病、火燒心高風險族群

台灣國健署也提醒，隨著年歲增高，罹患心臟病的機會也會隨之增高，但其中抽煙、高血壓、糖尿病、高血脂症等人，罹患心血管疾病的機會比一般人高出3倍以上，若有心臟病家族史也要十分小心。

心臟病在45歲以上的男性和55歲以上的女性中更為常見，但女性和老年人比年輕男性更容易出現非典型的心臟病發作症狀，例如感到噁心、疲憊和全身疲倦；老年人可能會感到頭暈、氣喘吁吁，或者全身不適，較難以察覺。

另外台灣衛福部台東醫院也指出，胃酸倒流者常見的危險族群，包含情緒壓力大，或因肥胖、懷孕等增加腹內壓力，及愛抽煙、喝酒、咖啡等會影響食道括約肌的功能、愛吃甜食導致胃排空較慢，都會增加胃酸倒流的發生機率。

相關文章：【心臟病】防心血管疾病晚6時後別吃！頭4部位無故有紋心臟病高危👇👇👇

+ 8

建議平常要少吃甜食、汽水、咖啡、油膩食物。可採少量多餐進食、避免暴食暴食、改掉吃宵夜的習慣、戒除煙酒、腰帶不要勒太緊，如果肥胖則要多運動減重、控制飲食，降低胃酸倒流發生的機會。

延伸閱讀：

一圖搞懂鼻竇炎的症狀

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」