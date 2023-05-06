心臟｜血管有阻塞事前未必易察覺　5旬漢運動突暈倒幸仍奇蹟重生

隨疫情趨緩，一些馬拉松活動也恢復舉辦。不過有運動習慣，不表示身體一定健康，早前有位52歲黃先生，在馬拉松路跑途中心肌梗塞發作，突然倒地沒有呼吸心跳，急救90分鐘才搶回一命。醫生呼籲，即使平常有運動習慣，也不表示身體一定健康，提醒民眾應定期健檢，尤其有家族病史，更需要詳細檢查。



52歲的黃先生是名馬拉松跑者，天天維持慢跑10公里的訓練，自認身體很健康的他，去年參加「太平洋縱谷馬拉松」，卻起跑不到2公里就突然暈倒、沒有呼吸心跳！

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醫護現場緊急搶救，檢查後發現他心臟的3條冠狀動脈中，有2條100％阻塞，另外1條也阻塞50％，前後還因心肌梗塞、敗血症及呼吸窘迫症裝了3次葉克膜，幸好在醫護搶救下奇蹟生還，歷經103天後出院返家。

台灣花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌表示，許多人自認有運動習慣，身體就沒問題，但其實若有高血脂、糖尿病等三高、慢性疾病，或是運動中曾出現身體不適的人士，都建議進行重度運動前，最好能安排健康檢查，保護自身的健康。

「一直都有運動習慣的人，若是運動時身體出現不舒服的症狀，包含胸悶、胸痛等，建議民眾來醫院檢查，找出原因，再去運動是比較安全的。」葉日弌說，原則上鼓勵人人都要運動，但運動過程中出現身體不適，或者對自身健康有疑慮，還是應該到醫療院所檢查，釐清身體不適的原因。

尤其年紀越大，或是患有慢性病等共病的人士，通常建議在進行激烈的運動前，做個健檢評估自身狀況，「沒有運動習慣的人士，不建議突然做高強度的運動。」

他說，無論是跑馬拉松或健身房重訓，只要是患有高血壓、高血脂，血管阻塞風險都比一般人高，所以最好能先向醫生諮詢身體能負荷的運動強度，以及評估是否有心血管問題。

像是有些人一運動就頭暈，這就可能是心血管、腦部問題，或是有嚴重的貧血，建議檢查後，再由醫生評估可否加重運動負擔。另外，有部分人士則是在運動後，出現下肢疼痛、無力等異樣時，可能是膝關節、脊椎、骨骼等問題，也是需要經過檢查找出原因。

．運動時頭暈：可能是心血管、腦部問題，或有嚴重的貧血；



．運動後下肢疼痛、無力：可能是膝關節、脊椎、骨骼有問題。



葉日弌強調，運動需循序漸進，過程中一但發現身體不適，須立刻停止，不要逞強，避免憾事發生。

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