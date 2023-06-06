璀璨帝國｜Anna Shay中風逝世 中風突然避無可避？認清腦中風前兆

美國影音串流平台Netflix實境節目《璀璨帝國》（Bling Empire）的「比華利山女王」Anna Shay於6月5日中風逝世，享年62歲。



Anna身家估計達6億美元。（IG圖片/@annashay93）

安娜的家人在發給傳媒的聲明中稱：「（我們）很悲痛地宣布 一位慈愛的母親、祖母、魅力四射的明星，也是我們最耀眼的一縷陽光，Anna Shay 因中風去世了，享年62歲。她教會了我們許多關於如何不把生活看得太嚴肅以及如何享受美好事物的人生教訓。她對我們生活的影響將永遠被懷念，亦永遠不會被遺忘。」

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62歲的Anna Shay 是父親是美國知名軍火商人Edward Shay，而母親則是日本文壇作家大泉黑石之女，身價高達6億美元（即約47億港元）。但即使坐擁如此龐大的身家，仍不能助她逃過疾病的魔掌。中風往往來得突然，輕微症狀會導致半身不遂，嚴重的話可能當場死亡。因此了解中風前兆就繳變得更為重要。

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腦中風的5大前兆（按圖看清👇👇👇）

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1. 臉歪斜或感到麻木



中風可分為腦幹中風及大腦中風，通常腦幹中風患者較容易出現挑眉、閉眼，臉歪嘴斜等症狀。當腦部血液循環出現問題時，血液供應會受影響，導致相應的肌肉失去力量或感覺。

2. 言語困難或口齒不清



當腦部的語言區域受損或受阻區域受損時，患者可能會發現自己很難說話或無法表達自己。

3. 視力模糊或失明



因腦部血管受損或受阻引起的，令視網膜沒有足夠的血液供應時，患者可能會發現自己的視力模糊或失明。

4. 嚴重頭痛，可能伴隨著嘔吐、意識改變等症狀。



腦中風很可能導致腦部血管破裂或出血，當腦部某個區域的血管破裂時，會導致腦部組織受損，並可能引起劇烈的頭痛、嘔吐和意識改變等症狀。

5. 出現平衡問題或行走困難，可能伴隨著晃動、失去平衡等症狀。



大腦是控制身體肌肉的器官，一但因為中風而造成腦神經受傷，很可能會阻礙大腦發出神經訊號，因而造成手腳無力或、失去平衡或無法走路等情況。若出現以上情況應盡早求醫。

預防腦中風 日常5招跟着做

預防腦中風可以從以下幾個方面着手：

1. 健康飲食



選擇低脂、低鹽、低糖的飲食，多攝取蔬果、全穀類、豆類、魚肉等健康食品，避免高脂肪、高熱量、高鹽分、高糖分的食物，減少飲酒和吸煙。

2. 適當運動



每週至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，或75分鐘高強度有氧運動，如快走、跑步、游泳、騎自行車等，也可以進行靜態伸展運動，如瑜伽、太極等，有助於降低血壓、減少體重、改善心血管健康。

3. 控制高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病



保持血壓、血糖、血脂穩定，及時發現和治療慢性疾病，降低腦中風風險。

4. 減少壓力



適當的休息和放鬆可以幫助減少壓力，如做瑜伽、冥想、聽音樂等，也可以找到自己喜歡的嗜好和興趣，增加生活樂趣。

5. 定期體檢



定期進行身體檢查，尤其是中老年人，可以及早發現慢性疾病和風險因素，及時進行預防和治療。

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