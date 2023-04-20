中風｜血栓為中風主要成因 研究熊冬眠或成預防關鍵？預防5大要點

中風是本港第四號「致命殺手」，每年平均約有 3000 人死於中風，有不少患者即使在接受治療後仍會留下後遺症，但近日有研究指，或許如何預防中風的秘密或者就隱藏在熊的身上！



何謂中風？

根據醫管局的資料，中風的醫學名稱為「大腦血管疾病」。腦部的血液供給因某些原因而減少或阻斷, 令腦細胞突然缺氧, 數分鐘內可令腦細胞損壞而失去功能, 進而令該部份腦細胞所支配的身體功能受障礙。

中風是嚴重的內科急症，三個月內的死亡率大概是百份之三十。然而，生存者當中，有超過一半會完全回復自我照顧能力，少於兩成的病人有嚴重殘障。復原因素除取決於腦部受損的嚴重程度(包括中風的類型，範圍及位置) 、併發症的產生以及中風前病人的自我照顧能力之外，病人和家屬∕照顧者態度和支持以及適當的康復治療亦起了決定性的作用。

中風又可分為兩種類型：

缺血性中風

缺血性中風是由於腦部血管阻塞，導致腦部缺血而引起的中風。這種中風的原因可能是血栓、脂肪塊或其他物質阻塞了腦部動脈，使得腦部缺氧、細胞死亡，進而引發中風。

出血性中風

出血性中風是由於腦部血管破裂，導致腦部出血而引起的中風。這種中風可能是由於血管壁疾病、高血壓或腦部動脈瘤等原因引起的。

其中，缺血性腦中風則佔了腦中風病患的一半以上，而血栓是缺血性中風的主要成因，當血液中的血小板和凝血因子在血管內聚集形成血塊時，就會形成血栓。如果血栓阻塞了腦部的血管，就會導致缺血性中風。

血栓的形成可能由於多種因素引起，包括高血壓、高膽固醇、糖尿病、肥胖、吸煙、年齡、遺傳因素等。這些因素可以導致血管壁的損傷或血液中凝血因子的過度活躍，從而增加了血栓形成的風險。

研究熊竟成預防血栓關鍵？

在正常的情況下，若人類長時間不動會增加患上血栓的機率，從而導致中風。但近日，有研究提出，同為哺乳類的熊冬眠時亦會長期不動，但仍不會患上血栓。

研究人員發現，在冬眠的熊體內，一種特殊的蛋白質——熱休克蛋白47 (HSP47)的活躍度會大幅降低，這能在熊冬眠時有效阻止血栓在體內形成。更重要的是，研究人員發現，這種現像也發生在其他物種身上，包括人類。研究人員舉例指，因脊髓損傷而癱瘓的人體內 HSP47 活性亦比較低。

這可能違反常理，因為長久以來醫學界一直認為長時間不動，例如長期臥病在床、或者經常進行長途飛行，亦會促進血栓的形成。

該研究的研究人員之一、慕尼黑大學的 Tobias Petzold 博士表示，「我們相信熊是解決我們久坐不動的生活方式的活指南」，他指出，冬眠的熊在醒著的生活中有很大一部分時間都在吃東西，並增加大量的體重，然後卻有半年時間無所事事地躺著。對於人類來說，同樣的生活習慣會導致肥胖、肌肉流失、骨質疏鬆、糖尿病及許多其他健康問題（包括血栓），然而，熊卻毫髮無損地從冬眠中甦醒。

Tobias Petzold 博士又指，「我們希望更詳細地進一步研究 HSP47 預防（血栓）的機制」，雖然現時已經有預防血栓形成的藥物，但大都含有副作用，例如出血風險增加，因此，仍然需要繼續尋找高效但更安全的藥物。

血栓出現前５大警號！（按圖看清👇👇👇）

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在血栓形成之前，身體可能出現一些先兆，這些先兆可能是血栓形成的早期症狀。以下是一些可能的先兆：

1. 腫脹和疼痛



血栓形成後，周圍的組織可能會腫脹和疼痛。

2. 手腳無力



手腳無故感到乏力，走路時步態失穩或踏空跌倒，單側的上肢或下肢有麻痺現象，嚴重甚至出現手腳無法舉起的情況

3. 腿部症狀



當血栓形成在腿部深靜脈內時，可能會出現腿部腫脹、疼痛、發紅、發熱等症狀。

4. 呼吸困難



當血栓形成在肺部的血管內時，可能會出現呼吸困難、胸部疼痛、咳嗽等症狀。

5. 頭痛和視覺障礙



血栓形成在腦部血管內時，可能會出現頭痛、眩暈、視覺障礙等症狀。

預防血栓５大要點

若有新藥能預防血栓形成固然是好事，但在研究未有成果之前，要預防血栓就要身體力行，養成良好的生活習慣。

預防血栓形成的方法包括以下幾點：

1. 多郁動



長期坐臥不動是導致血栓形成的主要原因。因此，為了預防血栓形成，應該盡量多活動，避免長時間坐臥不動。如果您的工作需要長時間坐著，可以嘗試每隔一段時間站起來走動一下，或做些簡單的運動。

2. 健康飲食



飲食健康對血栓形成的預防也非常重要。建議多吃蔬菜、水果、全穀類食品和健康蛋白質，少吃高脂肪和高膽固醇的食物。

3. 控制體重



超重或肥胖會增加血栓的風險。因此，保持健康的體重是預防血栓形成的重要措施。

4. 戒菸



吸煙會增加血栓形成的風險。因此，戒菸是預防血栓形成的重要措施。

5. 穿著合適的鞋子和衣服



穿著合適的鞋子和衣服可以幫助預防血栓形成。特別是當您需要長時間站立或乘飛機等長時間坐著時，穿著合適的鞋子和衣服尤為重要。

總之，預防血栓形成的最佳方法是保持健康的生活方式，包括保持適當的體重、健康飲食、戒菸、多活動等。如果您有任何疑慮或擔憂，請諮詢您的醫生。

（參考資料：醫管局、衛生署、《Science》、康健知識庫）