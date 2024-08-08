痔瘡｜中老年排便困難？腸道衰退與痔瘡有關聯！4原因增痔瘡機率

隨著年紀漸長，身體很多機能都會衰退，相較於常見的眼科、臉部老化，腸道的衰退與痔瘡也值得留意。



醫師表示，50歲以上一半女性會罹患痔瘡，產後是最大關鍵，此外還包括腸道與靜脈回流變慢、直腸敏感度降低、骨盆底肌肉無力、服用藥物等，造成排便困難、馬桶蹲太久，影響血液回流，提醒若有痔瘡或消化道困擾，應就醫治療。

4原因提高痔瘡機率（按圖 👇👇👇）

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台灣台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純表示，根據美國胃腸病學會（ACG）估計，到50歲時，將近一半的人患有痔瘡。為何比例這麼高？有以下幾個原因。

1. 產後是最大關鍵

有別於以年齡做區分，產後不管年紀都要多留意。原因是不斷增長的子宮對下腔靜脈的大靜脈施加壓力。該靜脈將血液從腿部輸送回心臟，這種壓力會減緩身體下半部的血液流動，血液減慢產生的壓力，就會壓迫直腸周圍的靜脈，使它們腫脹。

2. 腸道與靜脈回流變慢

隨著身體老化和機能下降，行動能力變慢，往往過著久坐不動的生活方式，結果流向身體下部的血液變慢，引發靜脈回流不順，同時腸道機能的退化，也讓年老後，排便不順，進而加大腹內壓的壓力。

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3. 肌肉無力和用藥造成難排便

年紀增長，直腸敏感度降低，加上行動不便、腹部和骨盆底肌肉無力，更容易加大排便壓力。此外，使用止痛藥、抗高血壓藥和精神用藥等，也會造成中年老人「繼發性便秘」。

4. 馬桶坐太久

對於年紀漸長的媽媽們，馬桶蹲久不僅不會幫助排便順暢，反而會加劇便秘與痔瘡惡化。年長後，直腸平滑肌收縮減弱或無法放鬆排便肌，會讓排便時間拉長，拉長的過程只會不斷增加腹內壓擠壓糞便，導致血液回流受阻，很可能站起來時瞬間天旋地轉而暈倒，更要多小心。

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黃郁純提醒，如廁時應該要放鬆，過度的施加壓力反而會失了便性。呼籲有些細微的症狀就要多加留意，若有痔瘡或腸道消化困擾，應進一步就醫尋求治療。

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