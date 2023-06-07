關節痛紓緩｜下雨就痛準過天文台？藍莓三文魚5類食物紓緩+急救法

在大家緊盯氣象預報的同時，有許多人不用看新聞也知道要下雨，因為一變天身體關節就痠痛「比氣象局還準」！來自台灣的營養師張宜臻建議，面對氣候轉變導致的關節痛，可以透過飲食來改善，多補充含維他命B、C、D、K的食物，能改善疼痛與腫脹感。



好食課營養師張宜臻表示，目前外國研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這樣的疼痛主要與關節發炎有關，因此或許可透過飲食及生活習慣的改變，來幫助紓緩疼痛。

深受雨天關節痛的朋友，不妨多吃以下的食品：（按圖了解）

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在飲食方面，張宜臻建議補充5大類食物：

1. 全穀及未精製澱粉

精製糖容易促進身體發炎，全穀食材則富含維他命B群及硒，可幫助抗氧化，減少關節發炎受損。

2. 三文魚／亞麻籽油

ω-3脂肪酸可減緩促發炎反應，研究發現每周至少吃兩次魚的人，在關節疾病活動指數（DAS28）的分數較低，有助改善關節疼痛及腫脹感。

3. 莓果類

漿果類（藍莓、覆盆子和草莓）及石榴等水果富含維他命C及水果多酚，具有抗氧化、抗發炎及鎮痛的作用，可減緩關節發炎。

4. 木耳/舞菇

維他命D能維持肌肉、神經系統的運作，幫助調節免疫，減緩關節發炎情形，在沒有日光曬的情況下，可以多吃富含維他命D的食材，如黑木耳、舞菇、日曬乾香菇、雞蛋等。

5. 深綠色蔬菜

缺乏維他命K會造成軟骨鈣化，促進關節炎發生，可多吃菠菜、西蘭花等深綠色蔬菜，幫助補充維他命K。

急救關節痛方法

此外，張宜臻也建議可在關節痠痛發作時，可用毛巾熱敷疼痛處或是泡熱水，幫助促進血液循環，舒緩肌肉痠痛，也減緩關節疼痛。而下雨天關節痛不見得就是關節炎，也可能是在家缺乏運動所導致，因此可適度伸展筋骨，讓關節緩和一下，減少疼痛。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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