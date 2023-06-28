亞洲人比白人更容易食物過敏？對這兩類食物最常產生不適反應

現代人過敏問題日益嚴重，有些人則是食物吃下去皮膚就癢到不行，根據最新發表在《JAMA Network Open 》上的研究，分析種族與社會經濟差異產生過敏的差異，結果發現亞洲人比白人更容易食物過敏，包括連帶經濟收入也跟過敏發生有關聯性。



全球過敏人口仍持續上升

通常會產生食物過敏，是因為人體的免疫系統產生不正常的反應，可能會對「特定食物」時刺激肥大細胞釋放組織胺發炎物質產生過敏症狀，而過敏反應百百種，從皮膚、呼吸道、消化道都可能會受到影響。

▼食物過敏的症狀表現，可能有下列一種以上的症狀（點擊圖片查看👇👇👇）

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光在美國就有11%成年人、8％兒童有食物過敏的困擾，全球過敏人口逐漸上升。研究作者認為過往多著重在兒童過敏問題，如今新的研究除了著眼在所有年齡層產生食物過敏外，也關注不同種族、經濟收入在過敏上也有差異。

亞洲成人對貝類、花生過敏反應最高

研究者一共分析超過7萬8851人的數據，結果發現亞洲人、黑人和西班牙裔人都比白人產生食物過敏風險還高，亞洲人發生的比例超過10.5%，且不同年齡層會對不同食物過敏。例如，在亞洲兒童對堅果（tree nuts即是杏仁、合桃、榛子、腰果）過敏率似乎最高；亞洲成年人則是對「貝類」和「花生」的過敏反應率最高。

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另外，在經濟收入上也看跟過敏發生率有正相關，當家庭年收入超過150,000美元家中成員出現食物過敏的機率最低為8.3%；收入在50,000美元至99,999美元之間的家庭過敏比例最高為10.7%。

對此，RUSH University Medical Center過敏與免疫學科副教授Mahboobeh Mahdavinia博士分析：「過敏與環境和社會是有高度相關的，當暴露在某些特定環境會影響腸道菌，可能使人容易發生食物過敏。」

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過敏也會產生一連串病程反應

而研究中還有另一項重點，研究人員發現過敏有相似的病程進展模式，若是從嬰兒時期開始觀察，可能開始出現一連串相關表現，包括濕疹、食物過敏、過敏性鼻炎和哮喘，該研究共同作者流行病學家和預防醫學助理教授 Christopher Warren 說：「過去 30-40 年裡，沒有足夠的基因變化來解釋一連串過敏性疾病。」

如今新的研究讓專家明白過敏是有明確的個體差異，且有一層新的認識，雖然在治療層面上沒有新的進展，但從日常生活中可遠離這些含有過敏原的食物及隱藏性的過敏食物。

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