白內障｜做手術又驚又煩？別待病情惡化才求診　初期治療毋須開刀

不少年長者都有白內障宿疾，甚至因罹患慢性病及畏懼開刀加速視力惡化，醫生提醒，當視力模糊且影響到日常生活時，就應及早手術改善。



61歲余先生，因第一次散瞳後出車禍，從此不敢看眼科，但糖尿病加速白內障和引起黃斑部水腫，導致視力下降，日前鼓起勇氣就醫。經醫生治療後，眼睛變明亮了，並開心表示原來家裏很漂亮，不用重新裝潢。

相關文章：白內障｜長者視力退化增患失智症風險 4個方法減緩眼睛老化速度

+ 11

台灣衛福部台南新營醫院眼科醫生郭怡君表示，白內障是水晶體混濁所導致視線不良的疾病，有相當多致病機轉，阻礙光線進入視網膜，影響光線於視網膜上的聚焦。白內障是漸進性，初期並不會發覺明顯的視力減弱，因此不易被察覺。

她指出，白內障最常見發生在年長者，其症狀為視力減退、單眼產生雙重影像、夜晚駕車時產生眩光或閱讀困難、易流淚、顏色變得昏暗不豔。

至於治療初期以眼鏡改善視力、藥水保養；中後期則建議採水晶體置換手術治療。小切口超音波傷口小、角膜內皮細胞損傷小、不需住院、視力恢復快、手術成功率高、降低感染機率、術後視力品質佳。

郭怡君提醒，當視力模糊且影響到日常生活時，就應考慮手術，不建議將白內障放「成熟」了，才來接受傳統的白內障手術。

而日常透過血糖控制、避免類固醇藥物、避免抽煙及避免紫外線直接照射，可預防白內障；也可補充眼睛健康保健食品（如：葉黃素、維他命A、胡蘿蔔素、蝦紅素、深海魚油、亞麻仁油、維他命C、維他命B群、葉酸）。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

視力健康｜白內障、青光眼非到晚年才出現 即睇5大常見眼疾徵狀

+ 12

【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！

+ 26

延伸閱讀：

3縣市登革熱拉警報 防蚊液、防曬乳使用順序影響效果差很大

智慧手錶爆炸男童手臂2度燙傷須植皮 醫：再拖恐釀2嚴重後果

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」